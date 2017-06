Vil ha gjenbruksaksjon

Den juryerte utstillingen ÁIGEMÁTKI – TIDSREISE – TIME TRAVEL som er i andre etasje på Amfi Bertheus, viser verk av 21 visuelle kunstnere, verk med et uttalt politisk budskap, eller verk med subtile politiske undertoner. Prosjektleder for utstillingen er billedkunstneren og kuratoren Hilde Skancke Pedersen.

Nødvendighet

– Mye av den samiske visuelle kunsten har hatt et klart politisk innhold siden 1970-tallet. Denne kunsten springer ut fra en dypfølt nødvendighet, en omsorg for individets og kulturens overlevelse. Den samiske visuelle kunsten virker i samtiden og peker mot fremtiden, ved hyppig bruk av politiske markører og aktivisme som kunstnerisk og politisk uttrykk. Flere av Áigemátki-utstillerne har markert seg kraftig på årets Dokumenta-utstillinger i Kassel og Athen.

Oppmerksomhet

Det er en voksende oppmerksomhet rundt samisk billedkunst. Samiske visuelle kunstnere arbeider i et bredt spekter av uttrykk, og ofte interdisiplinært. Dermed vil publikum som besøker utstillingen Áigematki få oppleve objekter, skulptur, maleri, grafikk, tekstilkunst, videokunst og flere andre uttrykk.

I Harstad er det gjenbruksrevolusjon på gang, og på torsdag blir det protestmarsj.

En av dem som stiller ut er nemlig Charlotte Nilsen, som har en performance som strekker seg utover uka – en gjenbruksrevolusjon. Hun sitter og syr i utstillingslokalene, og rekrutterer folk til en protestmarsj på torsdag.

Parade

– Jeg er ute etter folk som er interessert i å støtte revolusjonen og opprøret mot dagens samfunn med overforbruk og bruk-og-kast-mentalitet. Vi vil ikke godta den kyniske klesindustrien som har til hensikt at vi skal kvitte oss med klærne fort for så å kjøpe nytt. Vi må kjempe for lokale bedrifter som tilbyr kortreiste produkter av god kvalitet.

Hun har gjort lignende aksjoner i Trondheim og Tromsø, og håper det blir mange som går sammen med henne her i Harstad.