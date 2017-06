Kunst-okkupasjonen

– Hovedkvarteret er et samlingspunkt, et sted for å skape. Harstad by er scenen vi operere på. Vi har allerede okkupert torget, og satt opp hovedscenen vår der, men alle hjørnene av Harstad, alle mørke krika og kroka skal fylles med aksjona. For det aller meste kan være en aksjon, sier de.

Alle kan bli kunstner

– Alle er hjertelig velkommen, vi er det hver dag hele uka. sier et av klanmedlemmene til Harstad Tidende, etter at en av kunstaksjonene er gjennomført – på Richard Kaarbøs plass i sentrum.

– Vi legger til rette slik av hvem som helst kan være kunstner. Vi ønsker at så mange som mulig skal delta i dette kunstneriske kollektivet, sier medlemmet.

Parallelt

– Dette er et undergrunnsprosjekt, og vi gjør dette parallelt med festspillene. Det er litt hemmelighold i dette, samtidig som dette eksklusive fellesskapet er åpent for alle.

Krigssone

Klanen tror på et globalt fellesskap, og mener den er i krig.

–Er det krig noen steder, er det krig her også. Derfor trenger vi en motsats, eksempelvis mot terrorisme. Vi tror kunst har potensial til å være en slik motsats. Det er det vi tester ut. Vi skal være et alternativ til et kjipere samfunn. Vi skal ta de ensomme ulvene før ulven tar dem. Vi tror på kunsten.