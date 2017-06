Håvard Stubø fikk prisen som er oppkalt og opprettet etter at faren, Thorgeir Stubø, som døde i 1986. Jazzgitaristen og komponisten Håvard Stubø (40) fra Narvik ble lørdag 24. juni tildelt Stubøprisen 2017 under Festspillene i Nord-Norge. Stubøprisen er nordnorsk jazz´ høyeste utmerkelse, og prisen deles ut hvert annet år til en person som gjør eller har gjort en særlig innsats for jazzmiljøet i Nord-Norge. Idéen bak Thorgeir Stubøs minnefond er å hedre en stor jazzmusiker og samtidig stimulere nordnorsk kultur. Stubøprisen består av et diplom laget av kunstneren Karl Erik Harr og et stipend på kr. 25.000. Prisen deles i år ut for 15. gang.

- Jeg er flau og stolt over å stå her å ta i mot prisen, sa Håvard Stubø etter at leder for minnefondet, Sofus Urke hadde lest opp begrunnelsen. - Jeg er også svært rørt, og har egentlig ikke så mange ord å si. Jeg er glad for at denne prisen deles ut ved en komnsert, der det er så mange flott folk på scenen som har vært mine forbilder, sa Stubø. Prisen ble delt ut fotran konserten med Bjørn Alterhaug Quintet.

Dette er begrunnelsen fra juryen: «Etter å ha bygd seg en karriere med internasjonale samarbeidspartnere og base i Oslo, valgte Håvard Stubø i 2012 å vende hjem til Narvik med sin familie. Dermed tilfører han en ny dimensjon til det nordnorske jazzmiljøet og viser at det er mulig å skape seg en internasjonal karriere som jazzmusiker med både hjerte og base i nord. Stubø er i dag en sentral musiker i det nordnorske jazzmiljøet. Han er utdannet ved jazzlinja på NTNU i Trondheim. Håvard spiller fortsatt på den legendariske Hagström-gitaren som han arvet etter sin far som 9-åring. Han markerer seg både nasjonalt og internasjonalt med et personlig musikalsk uttrykk. Han holder et høyt internasjonalt nivå som utøver, der han har markert seg med turnéer i Skandinavia, USA, Japan, Kina og Sør-Amerika. I 2007 startet han sammen med, Tord Krogtoft sitt eget plateselskap, «Bolage» hvor det foreligger flere kritikerroste album med hans egen Håvard Stubø kvartett. Han har samarbeidet med musikere som den polske trompetisten Thomasz Stanko, trommeslageren Håkon Mjåset Johansen og tenorsaxlegenden Knut Riisnæs. Håvard er dyktig til å knytte kontakter og har satt sammen mange spennende nye band på tvers av landegrensene; som i prosjektet «Jazz & Fly Fishing». Her medvirker - og trives han sammen med likesinnede fra Sverige og Finland der lidenskapen for fluefiske dyrkes i likhet med musikken. Håvard Stubø har komponert musikk til suksessforestillingen «Sorga kler Elektra», med regi av storebroren Eirik Stubø. Her kobles jazzmusikk og teater sammen til et naturlig uttrykk. På denne innovative måten bidrar Håvard Stubø til å spre jazzen ut til et større publikum. Som leder av Narvik Jazzklubb har han bidratt til at musikkformen har fått større oppmerksomhet og klubben er blitt mer synlig i lokalmiljøet. Hans store kontaktnett har resultert i flere spennende artister på programmet. I 2015 etablerte Stubø arrangementet «Midtsommerjazzen». Han er sentral i den årlige «Romjulsjazzen» og er engasjert i «Vinterfestuka» (Narviks kulturfestival). Stubø jobber også aktivt både som utøver og pedagog i hjembyen og bidrar sterkt til å rekruttere nye jazztalenter. Håvard Stubø er en gitarist som spiller på sterke elementer fra blues og rock. Han søker ofte mot modalitet, der kvart-tone harmonikk er i sentrum. Dette krydrer han tidvis med sofistikerte harmoniske linjer hvor hans sterke personlige tone og «groovy»-spill har bred appell til publikum. Håvard viderefører Thorgeir Stubøs musikalske idealer gjennom en hjertefølt ekspressivitet og hviler aldri i sin jakt på nye musikalske utfordringer. Dette gjør Håvard Stubø til en verdig vinner av Stubøprisen 2017." Minnefond Da gitaristen Thorgeir Stubø fra Narvik døde i 1986, bare 43 år gammel, mistet jazzen en av sine fineste utøvere og tradisjonsbærere. Stubø bidro til for alvor å plassere Nord-Norge på jazzens verdenskart. Thorgeir Stubøs minnefond ble opprettet i 1987. Tidligere prisvinnere er: Saksofonisten Kjell Bartholsen (1989) Saksofonisten Henning Gravrok (1991) Vokalisten Marit Sandvik (1993) Gitaristen Øystein Norvoll (1995) Pianisten Jan Gunnar Hoff (1997) Trommeslageren Trond Sverre Hansen (1999) Bassisten Konrad Kaspersen (2001) Trombonisten Øystein B. Blix (2003) Trompeteren Tore Johansen (2005) Gitaristen Hallgeir Pedersen (2007) Trommeslageren Finn Sletten (2009) Musikkjournalisten og forfatteren Jan Ditlev Hansen (2011) Jazzmusikeren og organisatoren Tim Challman (2013) Bassisten Oddmund J. Finnseth (2015)