– Godt rom å reflektere i

Under åpningen av utstillingen snakket Brende om sitt forhold til kunst som utenriksminister, og hvor viktig kultur er for å kunne kommunisere mellom folk og nasjoner. Harstad Tidende tok en prat med han etter åpningene om inntrykkene etter dagen.

Ikke kulisse

– Det er første gangen jeg er i på Festspillene her i Harstad, og jeg likte utrolig godt at åpningsseremonien var lagt til et område som fortsatt er i bruk. Dette er jo ikke en kulisse, det er faktisk reelt det som skjer der. Det likte jeg godt. Selve åpningsseremonien med sine kunstneriske innslag var spennende og uttrykksfullt. Det var mange ting som skjedde samtidig, fra Anna Rogde til heisekraner i bevegelse. Man brukte hele det industrielle komplekset, og det var veldig fascinerende. Utstillingen her i galleriet er en flott arena for å reflektere hva det vil si å bo i Arktis og vårt forhold til naturen og menneskene.

Men hvilke kulturuttrykk finner utenriksministeren selv størst glede i?

– Kultur er en del av utenrikspolitikken, og kan være en viktig måte å kommunisere på mellom ulike nasjoner. For meg gir det mye glede å oppleve kultur og kulturelle uttrykk fra andre land, men for å kunne glede seg over det, er det fint å kjenne sine egne røtter og egen kultur også. Jeg har nok selv hatt størst glede av litteratur opp gjennom årene; det har gitt meg mye. Teater har også være viktig; har man lest mye så følger jo kanskje det. Fotografi har jo også vokst som kunstform de senere tiårene; det synes jeg er veldig sterkt. Og så er jeg jo blitt mer interessert i film; Jeg er mer glad i å gå på kino med årene; gjerne filmer som berører eller provoserer, sa ministeren, før han fikk omvisning i galleriet av kuratorene Julie Decker OG Jérémie McGowan