Rikholdig pub-program

–På alle store festivaler finnes det et pulserende off-festivaltilbud etter at siste forestilling/konsert for dagen er over. Nattetimene på byens uteliv er med på å krydre opplevelsen til publikum, artister. musikere og kunstnere. Utheim har funger slik i mange år under festspillene i Harstad. Den koselige og siste gjenlevende brune puben i Harstad, som blir omtalt som «byens lille storstue» holder dampen oppe til stengetid og det er alltid mye folk innom den uken, sier Øystein Drøsshaug, som har satt sammen et eget program for uken som varier fra rock, blues, jazz, pop, og til spontane innslag av musikere som er innom byen.

–I år er det Cirkus Kaurin som for æren av å dra det hele i gang fredag. Bandet kommer fra Harstad og spiller primært cover fra de fire siste tiår innen alle sjangre, og ledes av Rolf Terje Kaurin som levere en knallsterk vokal helt i toppsjiktet av det beste som finnes i landsdelen, melder Drøsshaug.

Lørdag er det bluesrock/rock på programmet med Slank Bakfra Orkester. Velkjent orkester i Harstad som må kunne regnes som husorkester på Utheim.

– Her er det Jens Arne Nilsen fra Senja som fronter bandet med sin heftige bluesrøst.

Onsdag er det klart for Harstadbandet Le Beats, som er en trio som gjør tribute til Beatles. Det har de mest kjente hitene men også mange av fine og mer ukjente låtene til Beatles.

Torsdag er det Jazz med byens egen Børge Ytterstad m/venner.

–Det pleier alltid ¨å være åpent for jam og musikere oppfordres til å ta med hornet.

Fredag er det Slank bakfra Orkester m/gjesteartister, og lørdag om en uke er alt tilbake til det normale; Festspillene er avsluttet og Finn snurrer vinyl med gamle slagere.