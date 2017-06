Hun er ny produsent

– Jeg har nå jobbet noen uker i Márkomeannu, og elsker jobben og alle utfordringene den gir. En av Márkomeannus største styrker er den klare samiske profilen, og årets program viser et utklipp av noe av det kreative Sápmi har å by på. Årets program varierer fra Stjernegammen og sceneprogram, til det store #EANAN-prosjektet, sier Hætta Reinås.

De to siste dagene har hun vært på Arctic Arts Summit. Det har vært nyttig, sier hun.

– Det mest interessante har faktisk vært tiden mellom paneldebattene. Da bygges nettverk og det er mer løse diskusjoner og erfaringsutvekslinger rundt hvordan kunstverden fungerer i Arktis og hvilke problemstillinger man møter på tvers av landegrensene. Vi er veldig opptatt av et grenseløst Sapmi, så for oss som festival er slike møter som dette superviktig, da vi møter representanter fra forskjellige nasjoner og urfolk. Vi ser jo at storsamfunnet begynner å hente mer fra det grenseløse samarbeidet som alltid har preget Sapmi.

Fra Skånland

Anne Henriette Hætta Reinås er oppvokst i markebygdene i Skånland og Evenes, og har mor fra Kautokeino. Hun har nylig avsluttet studier ved Samisk høgskole i Kautokeino og flyttet tilbake til hjembygda. Det siste året har hun også vært aktiv i flere av de store samiske ungdomsorganisasjonene og med samisk kulturliv.

Nye ideer

– Márkomeannu har en helt fantastisk stab som har drevet dette i mange år, og jeg gleder meg å skape festivalmagi sammen med dem igjen i sommer. Jeg håper å prege festivalen positivt de neste to festivalene. Jeg har noen ideer, men de er foreløpig hemmelige, sier Hætta Reinås.

Glad

– Vi er glade for å ha rekruttert en ny produsent. Reinås er en av mange unge og fremadstormende i vår organisasjon. Hun kjenner festivalen godt og vil videreføre våre grunnverdier. Samtidig skal hun få rom til å sette sitt preg på festivalen, sier styreleder Eirik Larsen i Márkomeannu.

Festivalen arrangeres siste helga i juli 27.7–29.7.