Kultur i Arktis – Arktis i kulturen

Interessen for nordområdene og Arktis øker, og det med god grunn.

De er viktige for Norge, verden og for vårt sirkumpolare samarbeid. Nordområdene er polhavet og storpolitikk, naturressurser og næring, og det er levende samfunn med over fire millioner innbyggere.

Derfor skal vi legge til rette for skapende og bærekraftige regioner.

Kultur har en helt sentral plass i denne utviklingen. For å vedlikeholde og utvikle de levende samfunnene kan kultur være både en ressurs og en drivkraft, og det er menneskene som er selve grunnmuren.

Mennesket i nord

Målsetningene for utvikling av velfungerende og bærekraftige samfunn er de samme overalt. Det handler om mennesker og kultur. En ansvarlig utvikling tar utgangspunkt i menneskene som lever der. Det er deres stemmer som skal bli hørt, og som er utgangspunktet for den utviklingen vi ønsker.

For utviklingen kan forstås som en historie. Om det som har vært, og om det som skal fortelles. Og menneskene i nord skal ikke bare fortelle historien, men også definere utfordringer, vurdere muligheter og sette agendaen.

Her har kulturen sin plass. Kulturen og kulturfeltet er en bærer av historier – og en arena for formidling. Kunsten observerer, reflekterer og formidler. Ikke minst utvikler og beriker den historien vi forteller. Historien om oss. Hvem vi har vært, hvem vi er og hvem vi ønsker å være i fremtiden.

Kultur har en rolle å spille i historien om den enkelte, men også i fortellingen om de brede utviklingstrekkene i samfunnene i nord og landene imellom.

Kultur og utvikling

Diskusjoner om kulturens betydning for utvikling i Arktis favner bredt, for kulturfeltets bidrag til utviklingen foregår på ulike måter og på ulike nivåer:

Bredt og mangfoldig kulturliv er i seg selv berikende. Derfor er det viktig å få frem kulturfeltets egne refleksjoner og perspektiver på Arktis. At disse stemmene slipper til vil være med på å gi oss bedre forståelse for hva utvikling i Arktis vil si, og hva den kan være. Her har urfolkene en sentral plass. Med en rik kulturarv – og flere nye stemmer som inntar kulturarenaen med nye uttrykk – er det tydelig hvordan levende samfunn handler om mennesker, og hvordan kultur bidrar i dagens diskurs om nordområdene.

Samtidig bidrar kultur til både økonomisk og samfunnsmessig utvikling. For kultur er et viktig element i lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Kultursektoren gir bidrag til steders attraktivitet. For lokalsamfunn, for besøkende og for næringsliv som skal etablere seg, investere og utvikle seg.

Kultur bygger broer. Gjennom å på ulike måter bidra til kunnskap og innsikt om Arktis, blant annet gjennom kunstnernes egne refleksjoner – eller formidling via museer og biblioteker – kan kultursektoren legge til rette for samarbeid og kommunikasjon over grensene i nord.

Arctic Arts Summit

En av stemmene som ønsker å bli hørt, og som bidrar til fortellingen om nord, tilhører Maria Utsi. Hun er direktør for Festspillene i Nord-Norge, som arrangeres i juli hvert år i Harstad. Hun kom til Kulturdepartementet med sine tanker om det nordlige mennesket og om hvordan kulturens bør ha plass når morgendagens Arktis skal formes.

Og det er spennende tanker, som jeg deler, selv om mitt utgangspunkt er et departement i en hovedstad i sør.

Diskusjonen og arbeidet for utvikling i nord skal inneholde kultur, og i den innsatsen er det avgjørende at befolkningen i nord deltar når agendaen settes.

Samtidig er vi ikke alene om disse temaene, de deles av våre nordlige naboland. Derfor bør de sirkumpolare landene samles i arbeidet for en ansvarlig utvikling i fremtiden. Vi er de nærmeste til å gå foran for balansert utvikling. Og i dette bildet skal kulturfeltet ha sin plass.

Derfor er jeg glad for å stå som vertskap sammen med Maria Utsi og FINN for Arctic Arts Summit i Harstad 21. og 22. juni. Her vil vi for første gang samle politikkutviklere og aktører fra kultursektoren i alle de sirkumpolare landene for å diskutere kultur og kulturpolitikk. Vi vil initiere en diskusjon om arktisk kultur og utvikling i nord, og utvide dialogen gjennom møter over landegrenser, mellom fagdisipliner og på tvers av kulturfeltet.

Agendaen er bred og omfattende, for kulturens bidrag til utvikling skjer på ulike nivåer i ulike former.

Det er mange som vil være med på diskusjonen om kulturens plass i utviklingen i Arktis. Under Arctic Arts Summit ønsker vi velkommen nærmere 300 kulturaktører fra alle de sirkumpolare landene, fra Nunavut til Jakutsk, fra Kirkenes til Nuuk, fra Anchorage til Rovaniemi, fra Luleå til Reykjavik. Et av målene for arrangementet er å etablere nye nettverk og knytte nye kontakter. Jeg tror vi skal lykkes med det! Og jeg er overbevist om at vi ved å samles om å styrke kulturens plass er med på å sikre den gode og balanserte utviklingen i Arktis som vi alle ønsker.