Litterær kraftpakke

«Glede er ikke moro» skriver Knut Hamsun i Markens grøde.

– Men når Hamsunsenteret inntar Festspillene i Nord-Norge med litterært gjestebud, litteraturdebatt og litterært nettverksmøte – skal vi likevel prøve å kombinere både glede og moro, sier Anita Overelv, produsent på Hamsunsenteret og initiativtaker.

100 år

Hamsunsenteret markerer i 2017 at Knut Hamsuns nobelprisvinnende roman «Markens grøde» er 100 år. Hamsun kalte romanen «et Varsku til mitt slektsledd».

– Markens grøde er like aktuell som da den kom i 1917, med sin økokritiske filosofi og tanke om bærekraft, mener Overelv, og legger til: Hamsun er fortsatt en aktuell og populær forfatter på verdensbasis, og i løpet av det siste året har Hamsunsenteret vært ute og formidlet hans litteratur i blant annet Paris, Berlin, St. Petersburg og Murmansk. Veien til Harstad er betydelig kortere, men ikke mindre viktig. Festspillene i Nord-Norge er en sentral arena for å møtes, for å synliggjøre og for å utveksle erfaringer og kunnskap. Dette blir et litterakulturelt-superkick, sier hun.

Litterær smaksløksforsterker

Onsdag 28. juni inviterer senteret til «Litterært gjestebud: Markens grøde» på Røkenes gård.

– Det blir servert et femretters kortreist gourmetmåltid, med det beste regionen har å by på av råvarer. Mellom rettene serverer vi lyriske perler og himmelsk musikk – alt komponert sammen til en ekte Markens grøde-symfoni. Med oss til Røkenes har vi sjefkokk Hege Ruud, Solveig Hirsch og Nordis Tennes fra Hamsunsenterets formidlingsavdeling og musikk-master Johannes Fauchald.

Hva om litteraturen blir usynlig?

Lørdag 1. juli skal Hamsunsenteret avslutte serien «suppedebatt» på UiT Campus Harstad.

– Her har vi med oss en ikke ukjent lokal størrelse som debattleder, førstelektor ved UiT og mediemann Bård Borch Michalsen, og et fabelaktig panel bestående av forfatter Anne Oterholm, lektor og litteraturviter på UiV Ingri Løkholm Ramberg, lyriker Inger Elisabeth Hansen og forlegger Veronica Melå, sier Overelv.

Litteratur er viktig for å ivareta demokratiet, og forfattere har tradisjonelt deltatt i samfunnsdebatten. Hva skjer hvis litteraturen blir usynlig? Hva gjør Some, fake news, krenkekultur, og tempoet i dagens debatt med forfatterens rolle? Hvem eier samtidsfakta, og hvem skriver historien, er spørsmål som tas oss.

Samler seg

Lørdag runder Hamsunsenteret av sin litterære tilstedeværelse på Festspillene med et nettverksmøte hvor de største litteraturfestivalene i Nord-Norge treffes for første gang, på Hamsunsenterets initiativ.

–Festival er en viktig arena for formidling av litteratur, idéutveksling og nye impulser, sier Overelv, og ønsker å utfordre til intern debatt om hvordan kan litteraturfestivalene sammen best løfte det litterære feltet i nord, og hvordan kan festivalene med fokus på litteratur bli en vesentlig samfunnskraft og bidra til økt forståelse, engasjement og formidle vidunderlig litteratur.

Nettverksmøtet er en del av prosjektet Litteraturfylket Nordland, kartlegging og nettverk i det litterære landskapet i nord.