Det spesielle er at stykket spilles uten synlige skuespillere.

– Skuespillerne er til stede, men det er bare med stemme sine, sier Mari Andreassen, som står for konsept og manus for forestillingen.

Forestillingen er en sjangermiks der skuespillernes stemmer, lysteknikk, scenografi og musikk sammen forteller denne historien.

Snakkende rom

– Det er et snakkende rom, legger hun til.

I forestillingen så kommer publikum inn i et rom som fremstår som et åsted. Skuespillernes fortellerstemme vil da ta med publikum gjennom rommene og fortellingen.

Urban legende

– Vi har tatt utgangspunkt i en urban legende om ei dame som plutselig finner en mann inne i leiligheten sin. Damen er vår hovedpersonen, og mannen bor under senga. Og hun lar ham bo der, og disse to utvikler et forhold, sier Ingvill Fossheim, som sammen med Mari Andreassen har jobbet ut konsept og står for scenografien.

– På sette og vis er vår forestilling en hyllest til kjærligheten i all sin mangfold, og hva et forhold kan være mellom mennesker.

Unik mulighet

– Publikum vil få en helt unik mulighet, sier Mari Andreassen.

– De kommer inn i noen sitt hjem, og vil få muligheten gå i skap og skuffer, lese kjærlighetsbrevet innerst i skuffen og bli kjent med dem som bor der gjennom det som befinner seg i hjemmet. Dette er hyperrealisme, og noe man ikke vil gjøre i andre hjem. Så det er ganske så unikt. legger hun til.

Valg

– Men hver enkelt publikummer kan velge hvor interaktivt han eller hun ønsker å være; det er mulig også å bare sitte ned å lytte aktivt, sier Fossheim.

Fridde til Festspillene

Produksjonsgjenget fra Tromsø fridde til Festspillene, og festivalen har vært med fra første sekund.

– Det har vært veldig fint at de har hatt slik tillit til oss og prosjektet, sier Andreassen.

– Festspillene har fulgt forestillingen gjennom de forskjellige stadiene. Når de sa «Yes, dette gjør vi», da hadde vi skuespillerne fortsatt med i rommet, sier Fossheim og flirer.

Annet format

– Men vi så at denne forestillingen trenger å ha et annet format, og det har vært kjempepositivt i møte med Festspillene.

Lydsporet til forestillingen er av Gaute Barlindhaug.

– Dette er en lydforestilling også, sier Andreassen, og legger til at det er komponert ny musikk for anledningen.

Anniell Marlen Åshovd Olsen fra Hagebyen i Harstad står for lyssetting.

– Det er første gang vi jobber med henne, og der er veldig artig.

Drink

Folk i Harstad vil møte på elementer fra forestillingen også utenfor Nobelgården.

– Vi har blant annet en egen drink, som serveres på Rosene her i byen. Den er lakserosa og heter Forholdet. Vi har også en egen bok som blir å finne i Festspillbutikken. Vi prøver å skape litt liv rundt forestillingen, og det er ganske kult å få med lokalsamfunnet på et.