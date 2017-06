Wenche Myhre sa ja til turné med Divisjonsmusikken

Den folkekjære artisten Wenche Myhre kommer til Nord-Norge for å gjøre juleturné.

- Dette blir et show hvor musikken, gleden og julen virkelig står i høysetet. Anders Eljas, som korpset stiftet godt bekjentskap med i vår, skal dirigere og traktere tangentene. Stedene vi besøker er Harstad, Svolvær og Sortland, sier Forsvarets musikkorps Nord-Norge i en pressemelding.

70-årsjubilanten er fortsatt en av Skandinavias største showstjerner, senest i februar fylte hun Oslo Spektrum til randen i sitt eget jubileumsshow.

- Wenche er en allsidig entertainer og tar denne gangen med seg julelåter og helt spesielle julepakker på Nord-Norge turnéen.

Myhre startet allerede som treåring sin musikalske karriere, da sammen med sin far på spilleoppdrag. Etter hvert ble hun en av ytterst få nordmenn som har lyktes i å legge Mellom-Europa for sine føtter. Spesielt Tyskland trykket henne til sitt hjerte.

Dirigent på turneen, Anders Eljas, er komponist, arrangør og akkompagnatør i tillegg til å være en av verdens mest ettertraktede dirigenter. Tidlig i sin karriere turnerte han med Bjørn Skifs og var med ABBA på samtlige av deres verdensturneer. På begynnelsen av 80-tallet orkestrerte han musikken til musikalen Chess og dirigerte London Symphony Orchestra under deres Europaturné og innspilling . Eljas dirigerte Forsvarets musikkorps Nord-Norge under Kystvaktens jubileum i vår, et samarbeid som ga mersmak for begge parter.

Turnerute:

Lørdag 25. November – Harstad kulturhus

Onsdag 29. November – Lofoten kulturhus, Svolvær

Lørdag 2. Desember – Kulturfabrikken, Sortland