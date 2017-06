Siste frist for festspillkonferansen

Fredag 16. juni er siste frist for å melde seg på Arctic Art Summit. Her inviterer Festspillene og Kulturdepartementet alle kulturinteresserte, folk som jobber med kunst og kultur i Nord til å være med på konferansen.

– Fortellingen om Nord trenger å bli revidert og debattert, derfor er et slikt toppmøte så viktig. En arktisk fremtid uten en sterk fortelling om menneskets plass i nord er ufullstendig, og nye perspektiv må reflekteres innenfra og ut. Ikke slik som det historisk har blitt gjort, der bildet av nord er blitt tegnet fra utsiden, sa direktør for Festspillene i Nord-Norge, Maria Utsi, da hun i april presenterte konferansen.

Deltakere fra hele Arktis vil være tilstede og det er ingen påmeldingsavgift.

Blant temaene som tas opp er hvem som har rett til å bruke kulturelle symboler, hva som skjer når turisme møter nordlig kultur, historiefortelling i nord, hvilken kunnskap vi trenger for å styrke kunsten og den kulturelle deltakelsen nord for polarsirkelen, samt russiske perspektiver på utviklingen av arktisk kultur.

– Det er første gangen kulturpolitikere fra alle de arktiske landene samles for å diskutere kunstens og kulturens rolle for utvikling i nord. Arktis er i verdenssamfunnets fokus. Vi står overfor utfordringer, men også muligheter i nord. De nordlige landene har et særlig ansvar for en balansert utvikling i regionen. I dette arbeidet har kunsten og kulturen en viktig rolle, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Smakebiter fra programmet