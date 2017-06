Disse selger best før Festspillene

Festspillene har tradisjonelt solgt halvparten av billettene før festivalen starter. Nå tidlig i juni er det kanskje som forventet at storsalsforestillingene er det som publikum først sikrer seg billetter til.

– Det som selger best så langt er Carmina Burana, Susanne Sundfør, Moddi og GLEMT, sier informasjonsansvarlig Victoria Bakken i Festspillene. Simone Grøttes forestilling GLEMT skal spilles to ganger til i tillegg til premièren lørdag kveld. Ellers er de første billettene til barneprogrammet nesten utsolgt. Vi legger ut flere billetter om litt, sier hun. For å sikre at alle skal ha muligheten til å oppleve kunst av høy kvalitet har Festspillene i samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge gitt alle barn gratis adgang.