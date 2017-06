Den store klassefesten

– Snakk for deg selv er et prosjekt der vi ønsker å fremme barn og ungdom sin egen stemme om skole, ungdomstid og det å vokse opp.

Det sier Rebekka Brox Liabø, som sammen med Kristina Junttila har skapt tre forestillinger med skolehverdagen og ungdom som utgangspunkt.

Gjensyn

I fjor var de her i Harstad under Festspillene med forestillingen” Snakk for deg sjøl – om frafall i skolen; en forestilling i grenseland mellom pedagogikk og kunst, der det er ungdommene fikk snakke for seg selv.