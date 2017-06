Dagan i fingetuppan

Harstadartisten feiret nylig tiårsjubileum som artist, og har høstet gode kritikker for sine utgivelser. Den siste låten handler om livet som går opp og ned – og at lykken kommer glimtvis.

"Dagan i fingertuppan" handler om at man kommer bakpå. Livet har lett for å ikke bli helt slik du hadde sett for deg og planlagt. Noen dager er vanskelige. Dagene kan hope seg opp og gjøre deg matt.

Men så kommer dagen da du kommer deg opp og ut, kjenner sola i ansiktet slik at du må myse. Akkurat da er livet bra. Hjertet banker, tross alt. Du har livet og du har trua.

Kanskje blir det grått igjen. Sannsynligvis blir det det, men du har dagen i dag og livet i hjertet og lykken kommer glimtvis.



Sigrun Loe Sparboe hadde i 2008 låten ”The Kitchen Song” inne på Norskstoppen i flere uker. Hun har markert seg med både radiospilling, albumutgivelser, norgesturneer og diverse TV-opptredener.

I fjor ble hun tildelt den høythengende Musikk- og tekstprisen fra NOPA. Hun har høstet glimrende kritikker for begge sine soloalbum: ”Uten at du vet det” (2013) og ”Vindfang” (2015).

Musikknyheter.no skriver at ”hun er et av de største låtskrivertalentene i landet vårt”. NRK P1's Under lupen hevder at hun med sin forrige plate ”viser at hun er en artist som er kommet for å bli”.

Nå håper artisten at det blir mye radiospilling av den nye singelen.