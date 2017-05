På scenen med Silje Helen Øverås

Standup-showet ble arrangert fredag kveld på Nordic Pub, puben som tidligere het Sjøbua.

- Jeg har ikke dårlig samvittighet for de standupkomikerne jeg har fått med, men for publikum. Vi solgte nemlig ut forestillingen på åtte timer, og derfor er det mange som ikke får plass, sier Berg.

Showet hadde plass til rundt 100 stykker.

- Fra vi fikk ideen til vi hadde spikra showet gikk det to dager til hadde fått et ja fra alle vi hadde spurt om å være med. Vi er litt sjokkert over at alt gikk så raskt, sier Berg.

Leier inn

Ken Rune Berg har fått inn fem lokale standuppere, blant dem Silje Helen Øverås, som stilte på scenen for å bidra med skjemt og alvor. Berg lover også at dette bare er begynnelsen.

- Vi har tatt mange telefoner til mange kjente standupkomikere i Nord-Norge. For eksempel har vi snakket med Trine Lise Olsen og Finn Arve Sørbø, for vi kan ikke stoppe med bare dette showet, sier Ken Rune Berg.

For å få penger til leie av lokale, lyd og lys tok Berg kontakt med Tore Berset fra Oris Dental i et forsøk på å få sponsormidler til arrangementet.s

- Jeg fikk et ja umiddelbart. Alle vi har spurt om å delta eller bidra på en eller annen måte har svart ja uten betenkningstid. Vi føler at Harstad er gått fra å være nei-byen til å bli ja-byen, sier Berg.