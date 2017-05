Skal utvikle spill på sjøen

Målsettingen er å styrke nettverkene og kompetansen i spillmiljøet.

Splash er et arrangement for spillutviklere som foregår på hurtigruta. På arrangementet vil 100 deltakerne fra inn- og utland samles for å utvikle dataspill på reisen fra Tromsø til Trondheim. Metoden er gruppearbeid og improvisasjon med kunst og teknologi. Initiativtaker og arrangør er daglig leder Henriette Myrlund i Earn It AS og daglig leder Runa Haukland i Hamar Game Collective. Sammen planlegger de Splash 2017 på MS «Finnmarken» 18. - 21. oktober 2017. Forventet resultat er et titalls prototyper av dataspill.

– Det er positivt at spillnæringen og tilhørende kreative næringer i Troms kan styrkes med kompetanse og nye nettverk. Med dette arrangementet vil både etablerte og mer uerfarne spillutviklere i regionen få tilgang på en viktig arena, sier fylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk (Ap) i en pressemelding.

Det er en målsetting for arrangørene å etablere Splash som et årlig møtepunkt for nasjonale og internasjonale spillutviklere. Spillbransjen i Norge er en liten bransje som de senere årene har opplevde en sterk vekst. Om lag 90 prosent av omsetningen for spillselskaper kommer fra salg utenfor Norge, og internasjonale kontakter og impulser er viktig i videreutviklingen av små næringsmiljø. Splash ble første gang arrangert vinteren 2016, og samlet deltakere fra 21 land til verdens første game jam på et skip.

– For å utvikle det potensialet som ligger i spillnæringen, er det viktig med en arena som knytter spillutviklere både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, avslutter fylkesråden.