Ruller innom Fram

Fredag blir det konsert med Christianssand Ensemble på Fram på Borkenes.

– CSSE har tidligere hatt konserter både på Fram og i Nordic Hall, alle med stor suksess. Denne gangen stiller de med ny vokalist, sanger og skuespiller Hans Marius Hoff Mittet, skriver Anne Birgit Nilsen i UL Fram i en melding til Harstad Tidende.

CSSE er nå på en miniturne, den første på lang tid og absolutt første med den nye vokalisten. Kun fem spillesteder denne gangen; Dverberg, Borkenes, Hemnes, Drammen og Oslo.

– Etter over femtenhundre konserter over hele landet, og med en historie tilbake til 1999, har det de siste par årene vært ganske stille fra Christianssand Ensemble (CSSE). Likevel vil enhver spådom om ensemblets død bli gjort til skamme, når vi denne våren nok en gang kan oppleve det energiske bandet på scener rundt om i landet. Resepten er likevel den samme - egne låter med norske tekster, boblende energi og sitrende nerve der de sikter seg inn på den smale aksen mellom skyggefullt alvor og rein, uforfalsket livsglede. CSSE-toget ruller igjen, og ombord serveres spilleglede, lekenhet og melodisøte, sarte tekster, presentert med like deler kraft og gentleman-eleganse, heter det i en pressemelding fra bandet.