8. mai er Norges frigjøringsdag, og fra 2011 også veterandagen. Denne dagen bidrar alle Forsvarets korps med seremonielt arbeid. I tillegg inviterer NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) og Forsvarets musikkorps Nord-Norge til festkonsert, til ære for veteranene, lørdag 6. mai i Harstad kulturhus. I år settes det et spesielt fokus på de veteraner som bidro med fredsbevarende arbeid i Libanon fra 1978-1998, skriver Merete Jakobsen Klæboe, produsent Forsvarets musikkorps Nord-Norge til Harstad Tidende.

– Det er duket for stemningsfull festkonsert når programmet inneholder Bruce Broughtons Silverado, El Camino Real av Alfred Reed, Paris Sketches og krydres med Gorbs Yiddish Dances og To Hebraiske melodier fra Ravels hånd. Korpsets saksofonist, fenrik Gudrun Faleide Fristad er solist på sistnevnte verk. Konferansier er brigader Ingrid Margrethe Gjerde, sjef Hærstaben, melder produsenten.