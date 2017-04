I ilden i Spania

Nestleder i Gratangen kystlag. Marit Mørtsell, ble valgt inn som 1. vara i Forbundet KYSTEN. Det skjedde under landsmøtet på historiske Sandven hotell i Norheimsund sist helg. Landsmøte avholdes hvert annet år. Landsmøtet består av delegater fra alle kystlagene, og det er disse som bestemmer organisasjonens vedtekter, overordnede mål og prioriteringer. – Denne samlingen er derfor en stor og viktig begivenhet for oss, som i alle demokratiske organisasjoner, skriver en på nettsidene til forbundet. Det er kun landsmøtet som kan vedta endringer i prinsippdokumentene til Forbundet KYSTEN. I helgen fremmet Kystlaget Salta fra Bodø et forslag om nytt punkt til handlingsprogrammet, og følgende tekst med vedtatt tilføyd: «Forbundet KYSTEN skal aktivt legge til rette for lokalt engasjement mot plastavfall i havet, og for nødvendige miljøtiltak rundt vår virksomhet.» Landsstyret vil følge opp det nye punktet med konkrete tiltak. Landsstyret gjenvalgt med små endringer Etter åtte år i landsstyret valgte Emil Skjærvik fra Jøa kystlag å takke nei til gjenvalg, og vararepresentant Bjørn Navjord fra Sandefjord ble valgt inn som styremedlem. Navjord er leder i Gokstad kystlag, og har erfaring som stevneleder fra landsstevnet i 2015. Vi fikk også et helt nytt fjes inn i landsstyret, da Marit Mørtsell, nestleder i Gratangen kystlag, ble valgt inn som 1. vara. Begge dyktige og engasjerte folk som har mye å bidra med, skriver en på hjemmesidene til Forbundet KYSTEN