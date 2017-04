Kultur-toppmøte

Det skjer i regi av Festspillene i Nord-Norge og Kulturdepartementet. Her skal kulturpolitikere og kulturaktører fra alle de sirkumpolare landene samles for å diskutere hvordan kunst og kultur kan ta en mer sentral plass i utviklingen av Arktis.

– Fortellingen om Nord trenger å bli revidert og debattert, derfor er et slikt toppmøte så viktig. En arktisk fremtid uten en sterk fortelling om menneskets plass i nord er ufullstendig, og nye perspektiv må reflekteres innenfra og ut. Ikke slik som det historisk har blitt gjort, der bildet av nord er blitt tegnet fra utsiden, sier direktør for Festspillene i Nord-Norge, Maria Utsi.

Hun kom med ideen om å invitere til en bred diskusjon rundt kultur i Arktis.

– Det er første gangen kulturpolitikere fra alle de arktiske landene samles for å diskutere kunstens og kulturens rolle for utvikling i nord. Arktis er i verdenssamfunnets fokus. Vi står overfor utfordringer, men også muligheter i nord. De nordlige landene har et særlig ansvar for en balansert utvikling i regionen. I dette arbeidet har kunsten og kulturen en viktig rolle, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Jeg er glad for at Festspillene i Nord-Norge tar dette initiativet. Det viser at festivalen vil være en viktig samfunnsaktør i hele nordområdet, sier kulturministeren i en pressemelding.

Går opp nye spor

– Canada støtter dette viktige initiativet. Kulturlivet og kulturnæring er svært viktig for dem som bor i våre nordligste områder, og det er stor interesse for Arctic Arts Summit, sier Canadas ambassadør i Norge, Artur Wilczynski i pressemeldingen.

Han skal lede samtalene under Arctic Arts Summit.

– Personlig ser jeg fram til å besøke Harstad og til å lære mer om det sirkumpolare samarbeidet, særlig innenfor urfolksomådene. Jeg er stolt over å skulle være moderator under dette viktige toppmøtet som samler så mange viktige premissleverandører i Arktis, sier

den kanadiske ambassadøren.

Over landegrensene

Kulturdepartementet og Festspillene i Nord-Norge inviterer til en diskusjon om arktisk kultur og arktisk utvikling gjennom dialog over landegrenser, mellom fagdisipliner og på tvers av kulturfeltet. Første dag vil politikerne diskutere og dele erfaringer, ideer og visjoner for kultur og kulturpolitikk i Arktis. Dag to blir en fagdag der en rekke ulike aktører fra kultursektoren i alle de arktiske landene vil diskutere og analysere ulike sider ved kulturfeltets bidrag til utvikling i nord. Arctic Arts Summit er en del av sektorprogrammet for kultur under Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2017.