Her er storsalforestillingene

Festspillene i Nord-Norge presenterte torsdag programmet. Dette skriver de selv, om forestillingene som går i Storsalen i Harstad kulturhus:

NEOARCTIC

Årets offisielle åpningsforestilling NeoArctic er en kunstnerisk kommentar til klimadebatten. Bli med på en reise gjennom et landskap av lyd og visuelle effekter, 12 scener og sanger framført av et av verdens fremste kammerkor.

Temaet er menneskehetens ødeleggelse av sin egen verden, alt pakket inn i sterk og nyskapende bruk av visuelle virkemidler og tekst av Islands store litterære stjerne, Sjón.

I NeoArctic har Nordvestpassasjen blitt åpnet, og det første cruiseskipet har begynt sin reise. Dette blir startpunktet for naturens egen Titanic. Opplevelsen blir nådeløst vakker når menneskets ødelagte planet fortolkes i dette unike og kritikerroste nyoperaverket.

NeoArctic er et samarbeidsprosjekt mellom det internasjonale produksjonskompaniet innenfor performance, installasjoner og opera, Hotel Pro Forma, og det verdenskjente Latvias Radiokor.

Unsongs - Moddi med Trondheimssolistene og Elle Márjá Eira

Forbudte tanker og sanger fra hele verden som har blitt fortiet og sensurert, er i ”Unsongs” tolket og tonesatt med Moddis fengende visepop.

"Unsongs" gir rom til ettertanke og refleksjon over friheten vi ofte tar for gitt. På Festspillene i Nord-Norge bindes dette sammen med en ny visuell presentasjon. Her får konserten en unik ramme av de dokumentariske videoene og intervjuene Moddi laget i arbeidet med albumet, med historier som strekker seg fra Chile til Finnmarksvidda.

Moddi har med seg gjestevokalist Elle Márjá Eira og de anerkjente Trondheimssolistene i denne nypremieren av Unsongs.

Carmina Burana

Dramatisk. Rituelt. Mektig. Storslått! Du har garantert tidligere hørt verket Carmina Burana, og nå kan du oppleve det i den største versjonen som noensinne har blitt fremført i Nord-Norge – med rundt 200 sangere og 75 musikere. Når Festspillene nå produserer en storoppsetning av dette kjente verket er det i et bredt nordnorsk samarbeid.

Norges Korforbund deltar med dyktige korister fra hele landsdelen, mens musikken leveres av Nord- Norges egne toppensembler, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) og Forsvarets Musikkorps Nord-Norge (FMKN). Vokal Nord deltar med sine profesjonelle korister mens solister er: Caroline Wettergreen, Valdemar Villadsen og Aleksander Nohr.

Dirigent: Ingar Bergby

A Doll’s House – Jo Strømgren Kompani

Jo Strømgren Kompani gjenskaper Henrik Ibsens udødelige drama om tillit og vennskap, gjeld og løgner, misunnelse og kjærlighet med et fremragende amerikansk ensemble. Strømgren er tro mot den opprinnelige teksten, men har skåret den ned til essensen, som er tidløst aktuell.

Med et fysisk formspråk, til smektende tangomusikk i en dukkehus-scenografi, blir vi eksponert for sjelelige kvaler og vaklende fasader, bittersøte stikk og eksistensielle oppgjør, både i og utenfor dukkehuset. Samliv har aldri vært enkelt, og enkelt vil det heller aldri bli.

NB: Engelsk tale

Verdde Sessions: EIVØR MED MARIUS ZISKA OG ALLAN TAUSEN (FO)

Verdensstjernen Eivør – omtalt som den færøyske Björk – ble kjent i Norge etter samarbeidet med Vamp, og kommer endelig til Harstad! Hun har en bred musikalsk palett som inkluderer jazz, country, folk, storband, klassisk og trip-hop. Når hun har slått dette sammen har hun skapt sin helt egen versjon av folktronica.

Vi har utfordret Eivør til å utvikle helt ny musikk i samarbeid med andre artister. Valget hennes har falt på de færøyske singer-songwriterne Hans Marius Ziska og Allan Tausen, som hun også tidligere har samarbeidet med.

I mai møtes de for å skape helt ny musikk sammen. Med sin bakgrunn fra Færøyene og Grønland, ulike musikkstiler og varme tilstedeværelse på scenen, ser vi frem å høre hva som kommer ut av samarbeidet. Dette blir en helt unik og storartet musikkopplevelse.

Susanne Sundfør

Susanne Sundfør burde være kjent for de fleste etter et tiår på toppen av hitlistene, og har også mottatt internasjonal oppmerksomhet for sine liveopptredener og det siste albumet ”Ten Love Songs”, fra 2015. Sundfør er en nyskapende og banebrytende artist, som i hele sin karriere har overrasket og imponert både publikum og anmeldere.

Når hun nå gjester Festspillene i Nord-Norge i soloformat, gleder vi oss til å oppleve kompromissløs pop fra en av Nordens mest distinkte musikalske stemmer.

WHILE THEY ARE FLOATING – Carte Blanche

Flyktninger blir ofte presentert som menneskemasser som kommer i store grupper. Men for hver enkelt asylsøker er det en personlig reise fylt av egne opplevelser, valg, erfaringer, minner og savn.

Selv om reisen foregår i fellesskap med andre, er man også veldig alene – med ansvar for seg selv og sine hemmeligheter. I "While they are floating" blir Carte Blanche fanget av disse individuelle transitthistoriene.

Med utgangspunkt i flyktningers personlige fortellinger tar Carte Blanche for seg asylproblematikken og menneskets perspektiv. Forestillingen er koreografert av Hooman Sharifi, teatersjef for Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans.

Han kom til Norge som enslig ung asylsøker fra Iran i 1988. Han interesserer seg spesielt for kunstuttrykkene i krysningspunktet mellom dans, teater og bildekunst. Sharifis bevegelsesspråk er fysisk utfordrende, intenst og kraftfullt og utforsker de dypere følelsene bak makt, politiske systemer og vold.

En samproduksjon mellom Carte Blanche og Festspillene i Bergen.

Urpremiere 26. mai 2017, Bergen

Førsnakk med Maria Utsi og Hooman Sharifi

Havboka

I Havboka legger to kompiser ut i en liten båt – på det store havet. Under dem lurer et digert havmonster, vil de klare å fange det?

Underveis formidles historien om livet - på, i og ved havet. Fortellingen er spekket med viten og kunnskap om havets opphav, rikdom og sårbarhet. Vi har alltid høstet av det, spørsmålet er om vi evner å forvalte det.

Havboka er en visuell og musikalsk teaterberetning om det ramsalte havet, sterke vennskap og sårbare ressurser. Morten Strøksnes fikk Brageprisen for romanen, som nå er solgt til 17 land.

Regi: Anders T Andersen

Med Kristian Fr. Figenschow, Trond Peter Stamsø Munch, Torstein Bjørklund, Trude Øines, Marius Lien, Inge Kolsvik, Thea Borring Lande og Espen Elverum Jakobsen