God festspillnyhet for billettkjøperne

Festspillene i Nord-Norge og Sparebank1 Nord-Norge har hatt et samarbeid om barneprogrammet under Festspillene de siste årene. Nå utvides tilbudet gjennom at alle barn under 12 år får gratis billett - mot at de selv betaler billettavgiften. Voksne som eventuelt følger med, betaler vanlig billettpris.

Engasjere barn

– Alle barn skal få muligheten til å utfordre sin nysgjerrighet, bli begeistret, forundret og beveget gjennom varierte kunstuttrykk. Gjennom barneprogrammet, verkstedene for barn og SNN-parken vil vi gi alle barn muligheten til både å oppleve og medvirke i kunstopplevelsen, sier Festspillenes markedssjef, Elisabeth Storvik Ingebrigtsen.

Storslipp

Programmet slippes for pressen torsdag formiddag, og for alle interesserte samme kveld i Nordic Hall. Her vil Festspilldirektør Maria Utsi ta publikum gjennom årets program, krydret med noen live-opptredener.

Fra før er det blant annet klart at Festspillene har valgt scenograf Mari Lotherington (28) fra Tromsø (t.v.) og artist Silje Halstensen (26) fra Bodø som årets festspillprofiler; et enormt kor skal fremføre Carmina Burana, danser og koreograf Simone Grøtte fra Lakselv kommer med danseforestillingen, «Glemt», der publikum få innblikk i den brutale nordnorske krigshistorien gjennom dans, objekter og autentiske lydopptak fra en fortiet fortid. Tonje Unstad møter svenske Oscar Danielson og The Jerry Cans kommer fra Canada. Festspillene er også inne som co-produsent i flere store scenekunstprosjekter, og har et bredt samisk program.

Ht.no streamer hele presentasjonen på kvelden.