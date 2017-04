Henter legendariske rockere til Bakgården

Det er 30 år siden TNT slo gjennom med låta 10.000 lovers og plata Tell no tales. For å feire reiser de legendariske rockerne ut på jubileumsturne, med originalvokalist Tony Harnell med på laget.

Lyden av TNT

– Vi kunne rett og slett ikke la være å booke TNT i år. Harnell er tilbake som vokalist, og for meg er det stemmen og lyden av TNT. Det kommer til å bli en fantastisk konsertopplevelse i BAKgården når bandet kjører på med godlåter som 10.000 lovers, Intuition, Everyones a star, Child's Play and Northern Lights, for å nevne noen, sier festivalsjef Jan Santocono.

Låta 10.000 lovers gjorde at bandet snuste på et internasjonalt gjennombrudd. Sangen fikk innsmett på Billboard-lista sammen med store navn som Def Leppard og Bon Jovi.

Vant spellemannspris

Bandet startet opp i 1982 av Dag Ingebrigtsen, Ronni Le Tekrø, Steinar Eikum og Morten "Diesel" Dahl. I 1984 kom Tony Harnell inn som vokalist og tre år senere vant bandet Spellemannsprisen for plata Tell No Tales.

Bandet spiller på Bakgården lørdag 19. august.