24 kunstnere stiller ut sine verk

Fredag 7. april åpner den 71. utgaven av Nordnorsken hos Harstad Kunstforening, en utstilling for kunstnere med tilknytning til Nord-Norge.

– Den nordnorske kunstutstilling har som formål å gi samtidskunsten en arena for nyutvikling og tilrettelegge for at flest mulig skal få oppleve samtidskunsten i sitt lokalmiljø, skriver produsent Cathrine Terese Sørensen i brosjyren for utstillingen.

Årets utstilling inneholder mnge verk der fotografi og tekstil står i sentrum, og speiler den utviklingen vi lever i og den moderne veden vi har blitt.

Jon Harald Gromsås fra Harstad deltar i år på utstillingen for fjerde gang, og beskriver at hans uttrykk nok skifter over tid og at han har hatt mange prosjekter av vidt forskjellig karakter, men at en som ofte popper fra her og der er den lille ekspresjonisten som bor varmt og godt inni han.

Juryens pris

24 kunstnere med ulik bakgrunn og tilholdssted deltar i år på utstillingen, hvor det også er åtte som deltar for første gang, en av de, Inger Emilie Solheim fra Alta imponerte juryen og stakk av med juryens pris.

Leder i Harstad Kunstforening, Merete Kamsøy forteller til Harstad Tidende at Solheim har hatt separatutstilling hos kunstforeningen tidligere.

– Vi oppfordrer samtidig skoleklasser til å ta turen innom utsillingen, forteller Kamsøy og legger til at utstillingen oppfyller læreplanmålene for samtidskunst.