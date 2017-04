Slik blir påsken på Harstad Kino

Kinovert for Harstad Kino, Knut Tore Abrahamsen forteller til Harstad Tidende at vi kan vente oss et rikholdig påskeprogram.

For de minste

«The Boss Baby» er ifølge Filmweb en hysterisk morsom historie om hvordan en hel familie kan bli snudd på hodet når yngstemann, Tim på 7 år, får en ny lillebror. Det hele er fortalt fra hans perspektiv, og som barn flest har han en ganske vill fantasi. Dette er en hjertevarm og morsom film som vil treffe hvert eneste medlem i familien.

Gråtass redder gården: Goggens lille gård står i fare for å bli slukt av kommunens motorveiplaner. Gråtass og Gustav får ideen om lage et gigantisk speil som reflekterer solens stråler, i håp om at jorden skal bli fruktbar på en åker til. Da blir det nemlig nok dyrkbar mark til at veien må legges utenom. Vil våre venner klare å redde gården?

Actionfrelste

Fast & Furious 8: Dom Toretto og resten av crewet har trukket seg tilbake for å leve et normalt liv. Men en mystisk kvinne lokker Dom over på sin side og snart står tidligere venner mot hverandre.

Going in Style: I et desperat forsøk på å få endene til å møtes risikerer tre venner alt, ved å rane den samme banken som nektet dem pengene de skulle hatt.

– Vi har også i påsken en ny grøsser å by på, denne gangen falt valget på «Get out».

Den unge fotografen Chris Washington inviteres hjem til kjærestens familie for en langweekend på landet. Han er bekymret for at de ikke vil like ham fordi han er afroamerikansk, men kjæresten, Rose, beroliger ham med at han har ingenting å frykte. Vel framme får han snart bange anelser. Innbyggerne i nærområdet er i overkant interesserte i få vite alt om ham, og alle tjenerne på godset oppfører seg som passive, smilende zombier. Er det bare noe Chris innbiller seg, eller foregår det noe skremmende under den rolige, småborgerlige fasaden.

A United Kingdom

For de som liker drama kan Harstad Kino by på filmen «A United Kingdom», som er basert på den sanne og fantastiske kjærlighetshistorien til afrikanske Seretse Khama og engelske Ruth Williams. Khama var tronarving til landet som nå er Botswana. I 1948 giftet de seg og trosset dermed sine familier, den britiske kolonimakten og ikke minst nabolandet Sør-Afrika som samtidig innførte apartheid.

– I tillegg til disse nykommerne fortsetter vi også med «Ghost in the Shell» og «Smurfene: Den hemmelige landsbyen» som har hatt premiere før påske.