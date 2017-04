Hvem bør får kulturprisen?

Juryen består av ordfører Marianne Bremnes, assisterende banksjef i Harstad Sparebank, Frank Kulseng, og ansvarlig redaktør Kjell Rune Henriksen i Harstad Tidende.

De ønsker nå at du kommer med tips til hvem som fortjener kulturprisen, som er på hele 50.000 kroner.

Du kan komme med forslag på kandidater som har utmerket seg innenfor kulturlivet i hele harstadregionen. Fristen for å sende inn forslag er onsdag 19. april ved midnatt. Det betyr at du har hele påsken til å tenke ut den du mener er en verdig mottaker.

I fjor ble Anne Semb hedret for sitt engasjement for kulturlivet i Kvæfjord. Det var ikke første gang hun fikk påskjønnelse for sitt frivillige arbeid. For sju år siden ble hun tildelt den nasjonale Frivillighetsprisen. Den gang ble hun betegnet som en hjulvisp.

Så spørs det om det finnes andre hjulvisper i harstaddistriktet. Sikkert mange. Og juryen ønsker ditt forslag på redaksjonen@ht.no innen midnatt 19. april.