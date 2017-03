Bokbad på Chocolat

Melanie Merz og Marte Henriksen reiste rundt på landsdelen og møtte folk som prøvde å leve miljøvennlig. Etter turen ladge de bok

I Harstad var de innom Bernd Kossmann og hans Cafe Chocolat.

Hvilke utfordringerog gleder møter mennesker som prøver å leve miljøvennlig? Hvilke erfaringer har de gjort, og hvilke erkjennelser har de kommet fram til? Dette får publikum høre mer om lørdag kveld, der de vil lese fra boka og møte publikum.

Det startet med at de to ville finne ut om Nordland og sør-Troms er en plass der det er mulig å leve miljøvennlig og bærekraftig? Og hvem tar steget fra tenking til handling for et bærekraftig og miljøvennlig liv? Marte Henriksen og Melanie Merz jobber til daglig som lærere ved Bodin videregående skole, men tok permisjon en periode for å lage en bok for å inspirere så mange som mulig til å ta steget fra å tenke til å leve bærekraftig og miljøvennlig.

Jakter tankene

Harstad Tidende snakket med duoen da de var på besøk hos Kossmann i Harstad for halvannet år siden.

– Vi vil fortelle om menneskene og deres prosjekter på vei mot et bærekraftig og miljøvennlig liv, sa Henriksen til Harstad Tidende.

Hun og Merz var da i havnecafeen til Bernd Kossmann, der de spurte han ut om tankene og drivkreftene bak hans miljøprofil, cafedrift, vareutvalg og produksjon. Han tanker ble en del av boka.

Virkeliggjøre

- Her hos Bernd har vi funnet miljøvennlige produkter med sjel, et veldig gjennomtenkt konsept som ikke bare handler om å selge økologisk sjokolade, men også ha selve driften av cafeen så miljøvennlig som mulig, men hensyn til lite forsøpling, bevisst bruk av gjenvinnbar forpakningsmateriale - og et ønske om å gi byen et ekstra kulturtilbud. Så det er veldig spennende å se at Bernd har klart virkeliggjøre drømmene sine, i en så liten by som Harstad, sa Merz, som selv opprinnelig er fra Tyskland.

Kossmann er fornøyd med det han hører.

- Det går stadig bedre med driften her. Folk virker fornøyd med det økologiske utvalget av mat og drikke, og det virker som har folk i byen også støtter oss, sier Kossmann.

Treningssak

- Det kan virke uoverkommelig og for komplisert - å være bevisst hele tiden hvilken plass man har i verden og hvordan våre valg påvirker verden, sa Henriksen

-Vi som står bak dette prosjektet er overbeviste om at dette er en treningssak, slik vi mener å få det bekreftet hos de utvalgte ildsjeler. Deres handlinger har konsekvenser for menneskene rundt dem, deres ansatte, deres familier, nærmiljø og lignende. Noen følger samme livsvalg og andre velger å følge dem et stykke på veien og slik forandrer de samfunnet gradvis. Vi vil gjerne bidra med dette prosjektarbeidet slik at flere mennesker blir inspirerte og begynner med endringer.

