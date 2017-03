Ny gavepakke til omstillingsklare

Forlaget Utenfor allfarvei fortsetter med sine torsdagssamlinger i Galleri NordNorge. Harstad Tidende var på den første, og karakteriserte det som en knallstart. Denne gangen er det forfatter Rawdna Carita Eira sammen med musiker Håvard Lund som står for ordspill, før flere kommer opp på scenen med sine bidrag.

– Vi filmer foredragene og legger de ut på forlagets egen Youtube-kanal, slik at folk kan få de med seg når som helst. Her vil vi legge ut alle foredragene, som vil gå torsdager i Galleri Nord-Norge i mars og april, sier Veronica Melå. Arrangementene er gratis; en slags «litteraturkafé» med god stemning.

De andre foredragene kan du se her, på Youtube-kanalen til forlaget.

Torsdag er følgende med på Innspill:

Andreas Ytterstad fra UiOA:

Bunnlinjer. Er det økonomi, natur eller kultur som teller når to røde streker skal settes under svaret?



Ronny Fyhn Hansen, Iskanten:

En stand-up om den gjengen som feier inn over landsdelen, landet og verden med alle svarene, på et språk ingen forstår; konsulentene.



Lars og Ola Bremnes:

En samtale om å skrive i sin samtid. Hvordan forholder man seg til samfunnet rundt seg når man skriver tekster for musikk? I flere tiår har brødrene skrevet på ulik måte. Hva forandrer seg? Hva forandrer dem? Samtale ledes av Bård Borch Michalsen.



Håvard Lund, musiker, entreprenør:

Fordypningsrommet Fleinvær. Om mål og mening.

Harstad-forlag satser på omstilling – og vil nå ut til så mange som mulig: – Dette er en gavepakke til byer i omstilling Veronica Melå satser stort på omstilling – med høykvalitetsbok, utstillinger, forfattermøter, musikere – og en egen versjon av Ted Talk – inspirerende og opplysende foredrag med nye stemmer fra nord.

I forbindelse med boka, utstillingen og foredragene er det laget en film der harstadfolk forteller sine tanker om omstilling. Ideen til filmen er forlagets, og Pål Laukli ble hentet inn for å filme.

Du kan se resten av filmene her.