ETS-ungdommen markerte seg

Lørdag ble arrangementet og kunstutstillinga offisielt åpnet av Tjeldsunds ordfører Liv Kristin Johnsen som var imponert over bredden i arrangementet.

Spennende utvikling

– Det er spennende å se at det har skjedd en utvikling av Ung Kultur Møtes etter at ungdommene selv har tatt ansvaret som arrangører. De har ikke bare utviklet arrangementet, men har også skapt sosiale arenaer over både kommunegrenser, fylkesgrenser og landegrenser. For en tid tilbake deltok to av ungdommene våre på UKM Arctic i Tromsø der de samarbeidet med russiske UKM’ere. Sammen laget de kunst som skal presenteres under fylkesmønstringa på Finnsnes. Det fine med UKM, er at det er et lavterskel-tilbud der alle unge kan delta med det de har lyst til å vise, sa ordføreren før hun tok en runde på kunstutstillinga og snakket med alle utstillerne.

Gammelt håndverk

Kunstuttrykkene varierte fra maleri, tegning, fotografi og skulptur til kunsthåndverk. En av utstillerne var niendeklassingen Aleksander Instanes Markussen fra Ramsund som på forrige UKM-mønstring gikk helt til topps med «Kniven min».

– På landsmønstringa i Trondheim fikk jeg mange positive kommentarer for kniven, og flere syntes det var fint at en så ung gutt som jeg tok opp gamle håndverktradisjoner. Denne gangen stiller jeg ut en ny kniv, en kopp og en ostehøvel som jeg har laget på sløyden.

– Interessen for å forme i tre startet da jeg var 8-9 år. Asbjørn Øverland i Evenes har vært min læremester, og han vil jeg gjerne takke.

– De produktene jeg lager, tar lang tid, og jeg kjenner mange som har begynt, men som slutter fordi de ikke har tålmodighet til å fortsette. For meg har dette blitt en fin hobby, og i tillegg til disse gjenstandene, har jeg også lyst til å prøve meg på modellbåter.

Diskotek

UKM-helga startet fredag med diskotek og konsert på Kongsvik Kulturhus. Der spilte Tjeldsund-bandet Arctic Raven som etter hvert har blitt en gjenganger på UKM. Arrangørene lokket med gratis inngang og busstransport, og hele 140 ungdommer deltok.