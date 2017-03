Gjør ny turné med suksessforestilling

Etter tre vellykkede turneer i 2015 og 2016 er Operapub i regi av Kultur i Troms allerede blitt en tradisjon i landsdelen.

Solistene denne våren er spesielt godt kvalifisert til å skape store opplevelser på små steder sammen med landsdelsmusikerne. Baryton Lars Eggen fra Østerdalen var nemlig en av initiativtakerne til Opera di Setra der en setervang i et gammelt fjøs ble ombygd til Østerdalens første og eneste operascene.

Der har han opptrådt blant annet med sin partner i årets Operapub, mezzosopran Nina Sætherhaug fra Trondheim.

Ingen finstas

- Den blide kvintetten skapte høy stemning og vekket stor entusiasme på sin første turné i fjor høst. Denne uka skal de innta nye puber, serveringssteder og samfunnshus i Harstad, Brøstadbotn, Narvik, på Senja, Skjervøy og Lenangsøyra, sier produsent Dominique Guyot i Kultur i Troms i en pressemelding.

Det er ikke snakk om kulturhuskonserter i finstas.

- Her handler det om å kose seg i lag med kamerater med noe godt å drikke sammen med en herlig gjeng musikere med avslappet og folkelig fremtoning. Det vil fremføres solosanger og duetter fra kjente operaer, operetter og musikaler. De fleste er oversatt til norsk. Den ene er drikkevisen hentet fra «La Périchole» av Jacques Offenbach, med refrenget «Jeg er visst litt brisen...», som er blitt tittelen for denne forestillingen, sier Guyot.

To opptredener i Harstad

Hun sier at det gleder Kultur i Troms at hele sju arrangører har satset på denne produksjonen.

- Det betyr at mange vil kunne oppleve operamagi på små steder der det aldri har vært fremført opera før. I Harstad er Operapub i ferd med å bli en ny tradisjon. For å nå mest mulig publikum vil musikerne spille to forestillinger tirsdag 21. mars: først et kortprogram under lunsjkonserten «En smak av opera» i Galleri NordNorge, så fullt program på Utheim om kvelden.