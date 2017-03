En dose Dunderhonning

Dunderhonning ble dannet i Harstad i 2005. Sommeren 2007 flyttet de til Oslo og ga ut minialbumet «Ka du vente på?» - som ble beskrevet av Dagsavisen som en viktig hendelse i norsk rock.

Flere scener

– Å satse på musikken var for så vidt bare en av grunnene til at vi flyttet. Det handlet også om studier og jobbmuligheter. Men erfaringene har vært positive. Fra Oslo er det lett og komme seg til og fra andre steder for å spille, i tillegg til at det finnes veldig mange scener i Oslo. Men vi har aldri glemt Harstad, sa gitarist og vokalist Ståle Fossheim da bandet ga ut den strålende plata «Sakte ut av fokus» for syv år siden.

Endelig hjemme

– Til tross for stor medgang skulle det ta nesten syv år før vi hørte fra dem igjen, men endelig er Dunderhonning tilbake med et flunkende nytt album, sier daglig leder ved Ludo Bar & Scene, Hanne Johnsen Handå.

«Gå» slippes fredag og lørdag kommer bandet hjem for å spille for nye og gamle fans på Ludo.

– Bli med å gi gutta en overveldende fin hjemkomst på lørdag. Borte er bra, men hjemme er best og Harstad er klare for fest, sier Handå med et smil.

Gå

– Der den forrige plata kretset rundt en mer dogmatisk estetikk, har låtene på «Gå» fått puste helt fritt og sette sine egne regler, sier bandet om den nye utgivelsen.

Klangfarger

–Fra de bølgende gitarteppene i «Møbiusbånd», via cello og bratsj på «Nedslitt bygård», Ståle Fossheims hese røst i duett med Live Sollid Schuleruds glassklare stemme på «Tårnseiler», til det iskalde, dryppende pianoet på «Sakte», er dette et album med mange flere klangfarger enn vi tidligere har hørt fra Dunderhonning, sier Jonny Hanger Humstad, som representerer bandet, som består av Ståle Fossheim (sang, gitar, piano), Geir Bendiksen (bassgitar), Tore Bakkland (gitar), Joy-Loi Chepkoech (elektrisk piano) og Christian Næss (trommer).

Hjertet vet

–Patti Smith sa en gang at de gangene tekstene hennes hadde hatt noe for seg, hadde de bare kravla ned ermet hennes og ut på arket, og akkurat slik føltes det denne gangen. Låtene har i stor grad oppstått på turer mellom a og b, tilsynelatende ut av intet. Hjertet vet hva det vil, sier Ståle Fossheim.