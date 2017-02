– Dette er en gavepakke til byer i omstilling

I ett år har hun jobbet med prosjektet, som er det største hennes lille forlag har tatt på seg.

Trigger

– Dette prosjektet er en gavepakke til byer i omstilling. «Alle» snakker om omstilling, men hva er det egentlig? Det er gjerne akademikere, næringslivsfolk, politikere og ledere som snakker om, og iverksetter, omstilling. Det handler om økonomi, markedstilpassing, nedskjæring og omstrukturering for å nå profittkrav. Men hvor blir mennesket av? Kan vi påvirke prosessene, eller henger vi bare med? Og hvor blir de av, de som blir «omstilt», spør hun.

Ser man på medieoppslagene, har ordet omstilling blitt brukt mer og mer de siste årene. En av forfatterne i boka, Magnar Mikkelsen, gjorde et oppslag i det radikale oppslagsverket PaxLexikon fra 1978. Han fant ingen definisjon. Etter å ha forsket på ordet i vitenskapelige samlinger, står han igjen med «tomme» forklaringer.

–De rører meg ikke, de blir bare stående som meningstomme tegn, skriver han.

Innhold

Melå har hentet inn åtte forfattere og åtte billedkunstnere, alle fra landsdelen, for å få et annet blikk på omstilling og prosessene rundt.

–De har levert uavhengig av hverandre, og resultatet er et kollektivt løft for en bredere diskusjon om hvor individet og samfunnet er, og skal. Dette er et dokument over vår tid, og jeg ønsker å engasjere flere til nysgjerrighet og undring, sier hun.

Lista over bidragsytere er lang. Forfatterne er Ingeborg Arvola, Rawdna Carita Eira, Sigbjørn Skåden, Kristin Bjørn, Jon-Are Masternes (KLISH), Tor Eystein Øverås, Caroline Kaspara Palonen og Magnar Mikkelsen.

Billedkunstnerne er Mariell Amélie, Marianne Bjørnmyr, Grethe Irene Einarsen, Bjørg-Elise T-A Tuppen, Linn Pedersen, Tom Rune Angell-Storö Juliussen, Pål Laukli og Stian Klo.

Utstilling

Prosjektet er drevet fram av Melås samfunnsengasjement. Hun vil gjerne nå ut til flest mulig; ikke bare for å selge boka, men fordi det er viktig for henne at folk har et forhold til hva som skjer rundt dem – og ikke minst hva vi etterlater til neste generasjon.

– Det var naturlig å lage ei utstilling med bildene, men jeg vil nå ut lenger enn til de som vanligvis går på utstillingene – og gjerne et arrangement som man kan ha ungene med på. Derfor har vi utfordret industridesignermiljøet ErlikPluss i Gratangen, med Kyrre Kalseth i spissen til å lage installasjoner inspirert av tekstene i boka. Noe man kan ta og røre på, sier Melå, som til sommeren sender utstillingen til Oslo, der den skal stå i forbindelse med Salt.

Ted Talk

For å nå enda lenger ut, har Melå satt sammen ei forelesningsrekke med kjente og nye stemmer som vil ha korte foredrag om forskjellige temaer, inspirert av Ted Talks. Disse vil gå samtidig med arrangementene der forfattere møter musikere, et konsept hun kaller «Ordspill».

Forfattere møter musikere i ordspill I forbindelse med lanseringen av boka «Omstilling», arrangerer Veronica Melå seks møter mellom forfattere fra boka og utvalgte musikere – en og en.

– Vi filmer foredragene og legger de ut på forlagets egen Youtube-kanal, slik at folk kan få de med seg når som helst. Her vil vi legge ut alle foredragene, som vil gå torsdager i Galleri Nord-Norge i mars og april, sier hun. Arrangementene er gratis; en slags «litteraturkafé» med god stemning. Men først er det lansering av bok og utstilling – med forfattermøte og musikk lørdag 4. mars.