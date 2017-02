Kjenner du igjen Ingvar? Nå skal han spille i Harstad

25-åringen fra Kvaløya har med seg Christoffer Mathisen på gitar og kor. De skal gjøre en intimkonsert, eller ”unplugged” som det også kalles, på Nordlændingen nå til helga.

Olsen ble kjent i hele landet da han vant Idol på TV 2 i 2014. Her rocket han seg videre fra program til program med sin sterke og bemerkelsesverdige stemme, som kan minne litt om klassisk 50-talls rock. Men han har også vist at han også har en silkemyk stemme som kan gi skikkelig gåsehud.

I tiden etter Idol har han etablert seg som en populær artist i Norge. Låta "Sarah Moore," som ble gitt ut rett etter Idol, er blitt spilt nærmere 400.000 ganger på Spotify. I oktober 2015 kom hans første EP "Vol 1" ledet av singlen "No more roses," og den ble raskt en av de mestselgende EP-er hos flere norske musikkbutikker. To av singlene på EP-en, "No more roses" og "Amilia," nådde toppen på viral top 50-lista på Spotify i Norge - og holdt seg i toppen i flere uker.