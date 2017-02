Historien er velkjent for mange; bandet Forklædt som voksen med base i Kvæfjord ble startet med det mål for øye å spille en konsert på Borkenes som en hyllest til Kim Larsen og Gasolin. Siden har det ballet på seg. Torsdag gir bandet ut sin første plate, etter å ha hatt ute fire låter som smakebit i ett års tid på diverse strømmetjenester.

Til sammen er det ti låter som nå slippes på albumet «Typisk vi».

Publikum bestemmer

– Låtene har på en måte blitt til underveis og nærmest fått sitt eget liv. Vi prøver låtene ut på publikum og ser hva som slår an. Etter et stort antall konserter har vi plukket ut de låtene som har fått best respons live og satt det sammen til nettopp dette albumet – Typisk Vi, sier Ole Molberg Tobiassen.

Foreviges

Kurt Henning Myhre sier til Harstad Tidende at det er noe spesielt å kunne gi ut en plate med egne låter.

– Jeg har vært med på innspillinger tidligere med andres låter, men her er det kun våre egne låter; og det gir en egen stolthetsfølelse.

Myhre er samtidig klar på at bandet trives best på scenen, og dermed et ei plate godt å ha for å komme i betraktning for spillejobber på større scener.

–Vi må ha noe å vise til, og det får vi med denne plata.

Egen stil

Bandet har beholdt sin særegne stil på plata.

– Vi liker å si at vi stiller i åpen klasse. Om man skal gå inn på detaljer kan man si at vi spiller delakustisk poprock med elementer hentet fra en rekke sjangere. Her er snev av alt fra disko, reggae, salsa og country, sier Myhre, som legger til at bandet har hatt en ønske om å skape et variert album, der hver låt har sin egen sjarm og personlighet.

Opp- og nedturer

Låtene handler om hverdagsliv med alt det innebærer. Det å møte helgen når kontoen er tømt og øltørsten slår inn for alvor, om opp- og nedturene i et kjærlighetsforhold og den mørke siden av sladder og baksnakking.

– Vi prøver å formidle jordnære og hverdagslige hendelser som folk kan kjenne seg igjen i og reflektere over, forteller Bjørnar Molberg.

– Jeg sa vel i mitt aller første radiointervju for 26 år siden at musikk for meg er formidling av følelser. Det står jeg fortsatt ved den dag i dag, sier Myhre.

Turne hver helg

Bandet er et av de fra regionen som turnerer mest.

–Profesjonelle band er nok mer på veien enn oss; vi driver dette ved siden av vanlig arbeid, men har spilt utrolig mye de siste to-tre årene, sier Myhre.

Nå har bandet fylt opp helgene fram til sommeren med spillejobber; i hovedsak i regionen, men også med avstikkere til Trondheim og Tromsø.

- Vi har blitt nærmest som en familie. Og noen av oss er faktisk i familie også. Bjørnar og Ole er jo far og sønn. Dette påvirker samspillet positivt og gjør livet på veien til en fryd, sier Myhre.

NB! Onsdag kveld er bandet å høre på NRK1 i programposten Kveldsåpent. Etter det Ht kjenner til onsdag ettermiddag, skjer det rundt kl 2000.