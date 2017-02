Vokal velklang og transformert dyrejoik

Galleri NordNorge er ettertraktet, ikke bare som utstillingsarena, men også som konsertlokale. Spesielt når stemmer skal klinge gir akustikken i den gamle svømmehallen full valuta for pengene. Fredag kveld var dest klart for vokal velklang da Nordic Voices gjestet festivalen. Den velrennomerte vokalensemblet har besøkt ILIOS mange ganger tidligere. Denne gangen hadde de to splitter nye stykker med seg i kofferten.

Vakkert

«Two lovers» av den amerikanske popsangeren og komponisten Shara Nova åpnet konserten. Overraskende vakre klanger fylte galleriet. Melodiøst, enkelt, vakkert, men på ingen måte banalt. Andrew Ondrejcaks tekst beskriver et forelsket par som ligger på en eng i en dal og ser opp mot himmelen, hvor solen er i ferd med å gå ned og mørket er i ferd med å omslutte dem. Andre del av verket er en hyllest fra paret til mørket, hvor ordene blir færre og klangene overtar. Underveis håndterer sangerne diverse bjeller og triangler som klangskapende elementer. Mot slutten, når ordene er nesten borte, skapes en ekstra klangdimensjon gjennom overtonesang. Dette er en teknikk hvor sangerne frambringer flere toner på en gang. Effektfullt og tildels magisk.

Uovertruffen intonasjon

Mellom de to urframføringene, fikk vi høre et «eldgammelt» verk - i hvert fall innen samtidsmusikk. Bjørn Kruses «Vanitas - Maria Magdalena ved spegelen» fra 1996 tar for seg forfengelighet og forgjengelighet. Paal Helge Haugens tekst tar utgangspunkt i et renessansemaleri fra 1650. Musikalsk sto dette verket godt til Shara Novas verk, selv om tonespråket og akkordene er hakket hvassere. Her fikk ensemblet også demonstrert hva uovertruffen intonasjon vil si.

Arktisk steppelandskap

Under andre urframføring var vi tilbake i regionen. «In the steps of Sápmi» skildrer arktiske landskap, hvor monotoni er et sentralt stikkord, og joik og dyrelyder er gjenkjennbare lydeffekter. Ansgar Beste har tatt utgangspunkt i samiske dyrejoiker og skapt nærmest en togreise gjennom et øde landskap. Her ble velklangen lagt bort, og sangernes stemmer ble transformert gjennom preparerte leketøysbokser. Et interessant, men samtidig utfordrende verk, som krever sangere av Nordic Voices sitt format for en god tolkning, lik fredagens framførelse.