Spennende start

Ledet av den snakkesalige og kunnskapsrike festivalsjefen Anders Eriksson var det ikke et kjedelig øyeblikk under åpningskonserten for Ilios 2017 i Harstad kino torsdag.

Hovedverket «Arvesøl» av John Persen ble først fremført av NOSOs sinfonietta – og senere på kvelden i remikset form fra Sidsel Endresen, Jan Bang og Erik Honoré.

Men mer om det senere.

Mye omrigging og teknikk måtte av og på scenen denne kvelden, men disse mellomspillene ble også en god opplevelse. Eriksson benyttet pausene til å komme med historier om John Persen, vin, nylig fraskilte kjendiser og alt mulig annet som måtte falle inn. God stemning.

Imponerende

Første fremføring av «Arvesøl» ble fulgt opp med stykket «Ex», der Jennifer Torrence på marimba var blant dem som fikk briljere.

Etter pausen fikk vi også oppleve ny musikk av svenske Anders Lind, fremført av Norrbotten NEO. Verket for sinfonietta og elektronikk, «Voltage Controlled Ensemble», ble en fin overgang til kveldens høydepunkt: Improvisasjon og remiks av «Arvesøl» fra Sidsel Endresen og medspillere fra Punkt-festivalen.

Drømmende

Komponisten av «Arvesøl», Johan Persen, regnes som grunnlegger av Norges musikkhøgskole. Endresen er professor ved samme lærested. Hennes berømmede vokalimprovisasjon fikk her selskap av Jan Bang og Erik Honoré som tidligere på kvelden samplet og bearbeidet utdrag fra NOSOs fremføring.

Resultatet ble drømmende, sterk og hele tiden fengende.