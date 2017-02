Herlig slagverkbonanza

Fredag kveld var det slagverkkonsert i Harstad kino. ilios hadde samlet landsdelens beste trommeslagere til en hyllest av det svenske slagverkensemblet Kroumata.

Det kan i utgangspunktet høres ut som en krevende kveld; ikke bare for musikerne, men også for den delen av publikum som kanskje helst vil komme lettvint fra en fredagskveld med litt musikalsk kos og litt rødt i glasset.

Men musikerne hadde lagt sin flid i valget av reportoar, og plukket verk som var sentrale for Kroumata - eller som det hadde spilt i Nord-Norge tidligere.

Konferansier Rolf Cato Raade, selv slagverker var programleder, og i pausen skrøt han uhemmet av musikerne på scenen.

- Dette er noen av de fineste slagverkerne landet har, sa han mens vi ventet på sceneskift og pubkukum sto i kø for å fylle glasset til andre avdeling.

Da hadde publikum får et stykke for seks par cymbaler, en morsom, uventet og flott åpning også for oss som er litt glad i slagverk, men som ikke tok det helt ut og valgte det som levevei.

Samspillet og presisjonen kom tydeligere frem i stykket