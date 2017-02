Se bildene fra åpningen

Den russiske kunstneren og performanceartisten Liza Morozova, entret Galleri NordNorge naken, med en tanks tapet fast på hodet, og tape foran øynene. Hun gjorde en rekke forsøk på å knuse tanksen. Symbolsk, ifølge kunstneren selv, som et rop om å få slutt på krigshandlinger rundt om i verden.

Viktig å knuse tanksen

– Jeg liker ikke å gjenta mine forestillinger, og søker alltid etter å prøve noe nytt hver gang. Da jeg første gang fremførte denne forestillingen var budskapet knyttet til den politiske situasjonen i Ukraina. Men på grunn av den betente situasjonen mellom Russland og Ukraina inngikk ikke knusingen av tanksen den gang.

– Men slik ulike situasjoner utvikler seg i verden for tiden, var det både riktig og viktig denne gang å knuse tanksen, sier Morozova, som nå reiser tilbake til Russland, men neppe for å fremføre denne forestillingen.

– Mine venner mener dette er en god og viktig performance som kan gjøre inntrykk over hele verden. Men det eneste jeg vet med sikkerhet er at det ikke går å fremføre den i Russland, verken med eller uten klær, sier hun.

Sterk og tøff forestilling

Kurator Ingeborg Annie Lindahl var mektig imponert over Morozovas fremføring.

– Dette traff meg rett i hjertet. For meg er budskapet langt viktigere enn nakenheten. Den er bare med på å øke oppmerksomheten. Dessuten er det flott med kunstnere som tør å utfordre oss. Derfor mener jeg dette var en sterk og tøff performance, sier Lindahl.

Forsterker budskapet

Blant publikum var de Harstad Tidende snakket med enige i at Morozovas forestilling «The Mother Russia» gjorde inntrykk.

– Denne forestillingen gjorde et sterkt inntrykk på meg, sier Lena Korsnes. Den ønsker å formidle et viktig budskap med et særskilt fokus på krigshandlingene rundt om i verden. At hun opptrådte naken var bare med på å forsterke budskapet. Jeg har tidligere sett andre kunstneriske forestillinger som inneholdt nakenhet, og ble på ingen måte støtt av dette, sier Korsnes.