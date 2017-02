Naken-performance med sterkt politisk budskap åpnet Ilios

– Mine venner mener dette er en god og viktig performance som kan gjøre inntrykk over hele verden. Men det eneste jeg vet med sikkerhet er at det ikke går å fremføre den i Russland, verken med eller uten klær, sier hun.

– Men slik ulike situasjoner utvikler seg i verden for tiden, var det både riktig og viktig denne gang å knuse tanksen, sier Morozova, som nå reiser tilbake til Russland, men neppe for å fremføre denne forestillingen.

– Denne forestillingen gjorde et sterkt inntrykk på meg, sier Lena Korsnes. Den ønsker å formidle et viktig budskap med et særskilt fokus på krigshandlingene rundt om i verden. At hun opptrådte naken var bare med på å forsterke budskapet. Jeg har tidligere sett andre kunstneriske forestillinger som inneholdt nakenhet, og ble på ingen måte støtt av dette, sier Korsnes.