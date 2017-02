Stor slagverk-hyllest

Og en av dem som hylles, står faktisk på scenen og dirigerer.

Slagverk ekstravagansa er stikktittelen på forestillingen som settes opp fredag kveld under Ilios. ILIOS-festivalen byr på en guidet tur i det svenske slagverksensemblet Kroumatas fotspor. Publikum får møte Nordnorsk opera- og symfoniorkester sinfonietta og Forsvarets musikkorps sin slagverksgruppe – under ledelse av dirigent Leif Karlsson, Kroumataveteran med 30 år i ensemblet. Guide på scenen blir Rolf-Cato Raade, sjef for Bodøs konserthus Stormen og profilert nordnorsk kulturleder. Han er også slagverker med lang fartstid i Sveriges Radios Symfoniorkester og den svenske hovedstadens slagverksmiljø.

Unik

– Hvis du bare skal gå på én eneste slagverks-konsert i år er det denne. Dette er kanskje siste gangen du har mulighet til å oppleve den fantastiske musikken og stemningen rundt en helaftens Kroumata-konsert. Et fenomen som var et resultat av en målrettet satsing i et naboland uten olje og gass, men som tok seg råd til å ha et stort slagverksensemble i verdensklasse, sier festivalsjef Anders Eriksson.

Fantastisk

– Det er fantastisk å få være her, sier dirigent Leif Karlsson, og trekker fram to ting:

– For det første får jeg oppleve på nytt repertoaret som jeg og mine kollegaer i Kroumata samlet opp gjennom 35 år – og gjennom dette kan gjøre det med neste generasjon slagverkere. Det har gått utrolig bra, for dette er blant de beste slagverkerne man kan få tak i. For stykkene er ikke av de letteste; man må være konsentrert hele tiden.

Vanskelig

– Joda, notene står tett, så man må konsentrere seg, sier slagverker Hans Petter Vabog fra FMKN, som også sitter i Ilios-styret. De har plukket fram stykker som Kroumata har gjort før i Nord-Norge.