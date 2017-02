– Dette viser hva vi står for

– Disse produksjonene reflekterer hver enkelt forskjellige sider av Festspillenes strategi, sier Utsi til Harstad Tidende. Mens fjoråret ble viet landsdelen, er blikket i 2017 rettet mot det cirkumpolare nord.

–Vårt fremste mål er å fremme mennesket i Arktis, og når vi nå presenterer de første forestillingene for Festspillene i Nord-Norge 2017 er det med en ambisjon om å ta en tydelig posisjon som kunstprodusent i nord, sier Utsi, i det hun drar sløret av forestillingene «NeoArctic», «Sacrifice», «Forholdet», Tonje Unstad med Oscar Danielson og canadiske The Jerry Cans.

Verdensstjerne

I forkant av Festspillene arrangeres et stort internasjonal symposium med deltakere fra flere land. I løpet av disse dagene skal det nyskapende prosjektet «Sacrifice» vises. Det er et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt – grenseoverskridende både kunstnerisk og geografisk. Prosjektet har sitt utspring i Islands nasjonalballett som samarbeider med amerikanske Mattew Barney – en ruvende skikkelse i internasjonal samtidskunst.

Årets Festspillprofiler er klare: Utfordrer kunstnerne til å skyve på grenser og uttrykk Silje Halstensen, frontfigur i bandet Bendik, trodde det var en tulletelefon da hun ble spurt om å være festspillprofil. Nå skal hun og scenograf Mari Lotherington sette sitt preg på Festspillene 2017 med hver sitt uttrykk.

– Forestillingen handler om det å være menneske; om det vi tror på og hva som er viktig for oss. Den er bygd opp rundt viktige milepæler og stadier i livet. Det er nyskapende formmessig med ingredienser fra performance, film og dans, sier Utsi.

«Sacrifice» er en nyproduksjon som har premiere på Island i mars 2017, og spilles i forkant av Festspillene torsdag 22. juni.

Moderne rekviem for jorden

Den andre store internasjonale samproduksjonen som nå presenteres er forestillingen «NeoArctic», som også er åpningsforestillingen 24. juni.

Her har krefter innen kammerkor, performance teater, litteratur, elektronika og klassisk musikk gått sammen for å tematisere miljøkrisen i et globalt perspektiv. NeoArctic er et moderne rekviem for jorden, med det internasjonale produksjonskompaniet innenfor performance, installasjoner og opera, Hotel Pro Forma og det verdenskjente Latvias Radiokor i spissen.

Med seg har de også Islands mest kjente forfatter, Sjón, og de kritikerroste komponistene Andy Stott fra Storbritannia og Krists Auznieks fra Latvia.

Festspillene 2017: Arktisk kunstperspektiv Festspilldirektør Maria Utsi har hentet inn to kunstdirektører for å sette sammen årets festspillutstilling.

–Den blir ikke bare en av de mest visuelt tekniske forestillingene vi har satt opp i Storsalen, men det er også et fantastisk prosjekt av et virkelig stort navn på den internasjonale teaterscenen de siste 30 årene, danske Kirsten Dehlholm. Hun har skapt et stort samarbeid på tvers av kunstfeltet og landegrenser og har fått strålende kritikker for denne sjangeroverskridende og innovative forestillingen, som vises for første gang i Norge på Festspillene i Nord-Norge, utdyper Utsi.

Innovativ nordlig scenekunst

Et annet strategisk grep fra Festspillene er å være tettere på det frie scenekunstfeltet i nord – og bidra til videre utvikling.

Derfor går Festspillene inn som co-produsent i tre store scenekunstprosjekter til årets festival. Det tromsøbaserte teaterkompaniet Teaterterminalen er først ut med den sjangeroverskridende forestillingen «Forholdet».

–Mari Andreassen er en spennende teaterskaper fra nord som forteller historien om et helt spesielt parforhold på en formmessig nyskapende måte. Dette er en teaterforestilling uten skuespillere, der publikum kommer inn i et snakkende rom hvor historien fortelles med bruk av teknologi på en ny måte, og hvor Gaute Barlindhaug bidrar til et helt spesielt lydbilde. Dette er teaterinnovasjon og sammen med tematiseringen av vår higen etter det perfekte forholdet vil det oppleves både nært og spennende for publikum, sier Utsi.

Forholdet settes opp i en leilighet i sentrum over flere dager under Festspillene i Nord-Norge.

Norsk-svensk samarbeid

Harstadaktuelle Tonje Unstad er utfordret på et musikalsk møte med svenske Oscar Danielson.

–Vi ønsker å stimulere til nye samarbeid på musikkfeltet. Tonje Unstad er en av våre viktigste visekunstnere. Oscar Danielson er anerkjent som en av Sveriges beste tekstforfattere, og har turnert over hele Skandinavia, så det var naturlig å utfordre de til et samarbeid, sier Utsi om konserten i Nordic Hall søndag 25. juni.

Nye historier fra nord

For å reflektere at Festspillene ønsker om å favne hele det arktiske området, er det kanadiske bandet The Jerry Cans hentet inn.

Musikalsk blir de ofte beskrevet som en krysning mellom the Clash og The Pogues, og henter sin inspirasjon fra livet i Arktis. – Kombinasjonen av ulike stilarter er en bevisst refleksjon av hvordan det er å leve i Inuktitut i Canada; en smeltedigel hvor nordlige mennesker møter tilreisende fra hele verden. The Jerry Cans er et band som ønsker å bryte med vedtatte sannheter om mennesker i Arktis ved å fortelle nye historier og viktige betraktninger fra nord; helt etter vårt hjerte, sier Utsi, og legger til:

– Denne bookingen er en refleksjon av vår satsing på kunst fra det sirkumpolare området, og er spennende fordi de kombinerer elementer av strupesang med en energisk folkrock, og gjør det med utgangspunkt i et engasjement for de nordlige historiene som så ofte ikke blir fortalt.

The Jerry Cans spiller i Nordic Hall tirsdag 27. juni.