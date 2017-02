Dette må du til Harstad for å oppleve

–Det meste er egenproduksjoner, bortsett fra konserten med Nordic Voices. Men vokalensemblet kommer med to urpremièrer, sier festivalsjef Anders Eriksson. Lørdag er det urpremière på «La dernière marche» av Håvard Lund når pianist Nils Anders Mortensen holder klaver-lunsjkonsert. Det blir også en urfremførelse under byvandringen søndag formiddag, men med hvem og hvor er foreløpig hemmelig. I tillegg er det mange verk som kommer i ny drakt. Det skjer under åpningskonserten med Sidsel Endresen, Når Kalabalik møter Tonje Unstad og når Trondheim jazzorkester med Ole Morten Vågan i spissen.

– Som en ILIOS-spesial har vi også bedt Ole Morten om å arrangere noen sanger av David Bowie for bandet. David Bowie var en nyskaper av rang, og vi synes det er helt naturlig at ILIOS og Trondheim jazzorkester kvitterer med et musikalsk «Farewell MR Bowie» det året han skulle ha blitt 70. Men det blir i Ole Morten Vågans musikalske drakt.