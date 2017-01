Tilbake i Harstad med Pink Floyd

–Publikum kan glede seg til et gjensyn med verdens beste Pink Floyd tribute-band, og det nærmeste man kommer en original Pink Floyd-konsert, når Brit Floyd kommer tilbake til Harstad Kulturhus med sitt nye show «Immersion World Tour 2017». Datoen for konserten er satt til fredag 29. september, sier Vera Helene Ridderseth ved Harstad kulturhus.

Satt ut

Sist bandet var i Harstad - i september i fjor, var vår anmelder fra seg av begeistring: Fra første tone, der Learning to Fly fra albumet «A Momentary Lapse of Reasons» strømmet ut av høyttalerne, til bandet tre timer senere avsluttet med «Run Like Hell» fra «The Wall», ble undertegnede gjentatte ganger regelrett satt ut over kvaliteten på dette showet.

Animals

– Arrangørene melder at det nye showet blir Brit Floyds mest ambisiøse og storslagne produksjon, med HD-lyd, svært påkostet lysshow og spektakulært videodesign, sier Ridderseth. I tillegg til å fremføre de beste øyeblikkene fra «The Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here», «The Wall» og «The Division Bell», vil Brit Floyd også gi en spesiell hyllest til Animals-albumet som har 40-årsjubileum.

–Bandet lover en legendarisk versjon av «Dogs», samt en rekke andre av Pink Floyds musikalske perler.

1994

Showet tar sikte på å ligge så tett opp til Pink Floyds siste turné i 1994 som mulig, med rundskjermer, bevegelige lys og lasere.