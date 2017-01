– En hyllest til storsalen

I dansesalen hos Harstad Kulturskole finner vi en samstemt gjeng som øver til årets store begivenhet. 280 elever fra kulturskolen skal fredag 17. februar sette opp forestillingen «The Dreaming Room» i storsalen på Kulturhuset i Harstad.

– Dette er en forestilling om dine, mine og våre drømmer, forteller koreograf Marianne S. Nordeng til Harstad Tidende.

– I begynnelsen av september fikk alle elevene med seg et brev hjem hvor vi sa at de skulle være med på forestillingen, og vi stilte de da spørsmålet, hva drømmer dere? Det vi endte opp med var da 20 forskjellige tolkninger av forskjellige drømmer, både ekle, fine og spennende drømmer, fortsetter Nordeng.

– I år feirer Harstad Kulturhus 25 år, samtidig er det 25 år siden vi på kulturskolen begynte å sette opp forestillinger i Storsalen annet hvert år. Denne forestillingen vil være en hyllest til rommet Storsalen, og alle drømmene vi har lagt igjen i dette rommet. Dette er et rom som virkelig baserer seg på elevenes drømmer. Det er hit de vil nå, avslutter Nordeng.

Adrenalin

Synne Park Nyhus (15) er en av elevene som skal stå på scenen, og hun forteller til Harstad Tidende at det er adrenalinet som gjør at hun har lyst å stå på en scene.

– Det er gøy når du får frem et uttrykk som setter tankene i gang hos publikum, forteller hun.

Nora Berg Markussen (18) sier at det blir en veldig bra forestilling, og at det er en kjempegod idé å spille på folks drømmer for å gi forestillingen en ordentlig betydning.

– Vi er veldig stolt av Marianne (Nordeng, journ.anm.) over hva hun har fått til. Jeg har hatt henne som danselærer i mange år, og har vært gjennom noen forestillinger med henne, fortsetter Markussen.

Forestillingen er satt opp med to visninger, fredag 17. februar klokken 19 og lørdag 18. februar klokken 18.