Arktisk kunstperspektiv

– Det er første gang vi gjør et slikt stort institusjonelt samarbeid med Nordnorsk kunstmuseum, som igjen har med seg Anchorage Museum – et stort museum i Alaska. Møtet i dag viser at nordlige folk har svært mye til felles, sier Utsi til Harstad Tidende.

Festspillene i Nord-Norge har valgt direktør for Nord-Norges Kunstmuseum, Jérémie Michael McGowan, og direktør for Anchorage Museum, Julie Decker, til å kuratere årets festspillutstilling. Utstillingen har fått navnet «Subsistence»

Om valget av disse to, sier Utsi følgende:

– Det viktigste for oss var å lage en utstilling som reflekterer Festspillenes arktiske satsing; det cirkumpolare og det internasjonale. Det er også viktig for oss å jobbe med institusjonene i nord, og dermed var det naturlig å gå til Nordnorsk kunstmuseum og spørre om vi skulle lage et større prosjekt sammen. De svarte ja, og koblet på sitt store internasjonale nettverk i nord, og fant det naturlig å samarbeide tett med Anchorage. Det kan komme andre samarbeidspartnere etter hvert, men det er direktørene for disse ut museene som sammen skal kuratere denne utstillingen, sier Utsi.

Kunsthistorie

Julie Decker er fra Anchorage i Alaska, USA. Hennes kunstutdanning inkluderer en doktorgrad i moderne kunsthistorie, kritikk og ledelse fra Union Institute and University og en mastergrad i kunstledelse fra Golden Gate University.

Design

Jérémie Michael McGowan er direktør Nordnorsk Kunstmuseum og opprinnelig fra North Carolina, USA. McGowan har arbeidet som førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og

som seniorkurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. McGowan har doktorgrad i kunsthistorie/kunstteori fra Universitetet i Edinburgh. Han har også utdanning innenfor design, inkludert en bachelorgrad fra North Carolina State University.