Sophie Elise tilbake på boktoppen

Kategorisjef for generell litteratur i ARK, Hilde Ramsgaard, påpeker i en pressemelding fra forlaget Cappelen Damm at interessen for boken fortsatt er stor.

- ARK bokhandel opplever stor etterspørsel etter Sophie Elise Isachsens mye omtalte bok på nyåret. Det er tydelig at mange av ARKs kunder selv ønsker å lese hva den unge forfatteren har å si.

Forlagsdirektør Elisabeth Steen i Cappelen Damm følger tett på salget av boken som nå er trykket i 40.000 eksemplarer og har ligget på bestselgerlistene siden den utkom i oktober.

- Vi gjør en løpende vurdering av når vi skal sette i gang ytterligere opplag, sier Steen.