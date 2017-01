Legger ut 50 billetter til Highasakite

Harstadkonferansen har invitert et av landets mest populære band til å spille i Nordic Hall lørdag 21. januar. Egentlig skulle konserten være for ansatte i Harstad profileringspool og konferansedeltakerne, men nå viser det seg at det er noen billetter til overs.

– Vi tilbyr nå disse billettene til Highasakite-fans i Harstad. Vi har hatt veldig mange henvendelser fra folk som ikke er ansatt i en medlemdsbedrift i Harstad Profileringspool, og nå kan vi heldig vis tilby disse 50 billetter til konserten i Nordic Hall, sier nestlederen i Profileringspoolen, Jan Santocono.

Denne uka ble det klart at de er nominert til en Spellemannpris i kategorien ”Årets popgruppe” og var i tillegg mest spilt på NRK P3 i 2016. Highasakite hadde alt i alt et veldig godt 2016. Deres tredje plate «Camp Echo» ble møtt med gode kritikker og førsteplass på VG-lista. De opptrådde også under Nobel-konserten tidlig i desember.

Billettene til konsert kan du finne ved å gå til Harstad profileringspools nettsider.