Nominert til Spellemann

Årets kandidater til Spellemannpris er klare. På lista står Kristian Kristensen, men flere fra Harstad er nominert som en del av sitt band.

Kristian Kristensen er nominert i kategorien Årets Låt med "Kan Du Lære Me?". Der er følgende nominert:

Alan Walker - Faded

Astrid S - Hurts So Good

Dagny - Backbeat

Freddy Kalas - Jovial

Julie Bergan - Arigato

Kristian Kristensen - Kan Du Lære Me?

Kygo - Stay (feat. Maty Noyes)

Marcus & Martinus - Girls (feat. Madon)

Matoma - False Alarm (feat. Becky Hill)

Sonny Alven - Our Youth (feat. Emmi)

Moddi, Hekla Stålstrenga, Pristine, Biosphere og Ondt Blod; alle fra Troms, er også nominert til priser under Spellemannprisen 2016, som går av stabelen lørdag 28. januar.

Pristine er bandet til Målselv-kvinnen Heidi Solheim, der harstadmannen Åsmund Wilter Kildal Eriksson spiller bass. Bandet er nominert i kategorien «Blues». Solheim kaller nominasjonen en stor belønning, og en bekreftelse som varmer.

– Bare å bli nominert til en slik pris er kjempestort! Jeg tenker også umiddelbart at vi har havnet i en kul kategori. Min erfaring er at «blues»-ordet blir enten elsket eller hatet i Norge – mye på grunn av en smal sjangeroppfattelse. Ved at Pristine er nominert i denne sjangeren, betyr det at blikket har blitt løftet litt opp fra den tradisjonelle tanken om hva blues er, og man lar sjangeren få et mer oppdatert og videre syn. Det har jeg ventet på, og jeg digger det! Jazz er jo for eksempel ikke bare bebop.

Ondt Blod med harstadmannen Kristoffer Joel Høe på bass (les mer: Hardcoredrømmen) er nominert i klassen «Årets nykommer». Hardcore-bandet ga forrige januar ut sitt debutalbum «Finnmark», som fikk gode kritikker både i Norge og utlandet, og førte til en opptreden på Roskilde-festivalen i 2016. Bandet spilte også på Festspillene i 2016.

Her er hele lista over de nominerte.