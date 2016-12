Dette er jubileumspakken fra Kulturhuset

I stedet blir det ti forestillinger spredt utover året som skal markere 25-årsjubileet.

– Ved et tidligere jubileum så prøvde vi å sette sammen ei forestilling som skulle vise bredden i tilbudet fra Kulturhuset. Da vi passerte ei forestilling som kom til å bli over tre og en halv time, så vi at det ikke gikk. Så derfor har vi heller ikke gjort det denne gangen heller, sier kulturhussjef Ola Løkholm og markedsansvarlig Vera Ridderseth.

De har satt sammen ti forestillinger til en pakke som folk kan kjøpe godt rabattert.

Dette er forestillingene som er plukket ut, og begrunnelsen:

Marit Sandvik

–Hun var med på åpningsforestillingen i 1992, og har holdt på siden – og har klart å fornye seg. Hun er en sentral artist i en smal sjanger.

The Dreaming room

– Dette er kulturskolens forestilling om Storsalen – og nok et bevis på vårt gode samarbeid som har resultert i flere flotte forestillinger

Cirkus Cirkör

– Nysirkus på høyt nivå. Vi startet med nysirkus da Kulturhuset var ti år. Da var forestillingen «Cirque Invisible» her, og det har satt spor. Nå er vi med i et samarbeid om å vise forestillinger til Cirkus Circör i Norge.

Romeo & Julie

– Den Norske Opera og Ballett var nære venner av huset i ti år, men har ikke vært her på mange år. Nå har vi fått de nordover igjen, med Eli Kristin Hansveen som solist når Nasjonalballetten UNG og dansere fra breakegruppa Kingwings Crew gir seg i kast med en av verdens vakreste kjærlighetshistorier, Romeo og Julie.

Gjengangere

– Riksteateret kommer med turnépremière på «Gjengangere» av Ibsen.

Kari Bremnes

–Bremnes er en langvarig venn av huset, og kommer hit med nytt materiale fra plata hun slipper i august. Det blir turnépremière i Harstad.

Mnozil Brass

– Tre norske kulturhus har gått sammen om å hente dette østerrikske messingblåserensemblet til Norge. Det presenterer show og musikk på en måte vi sjelden ser. Regionen har en sterk brasstradisjon, og dette er for å hedre det.

Halvdan Sivertsen

–Sivertsen er også en god venn av Kulturhuset, som kommer igjen og igjen–og er like populær hos publikum hvert år.

Swinging Christmas

– Dette er et eksempel på samarbeidet vi har sammen med Forsvarets musikkorps Nord-Norge, og vi kunne valgt et annet programkonsept, men landet på dette. FMKN er en av våre viktigste samarbeidspartnere.

Sound of Music

– Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) og Hålogaland Teater kommer med en fullblods musikal på slutten av året. Det er ikke så ofte vi har de institusjonene på besøk, så det er svært gledelig at det er en full versjon med musikk og teater vi kan vise.

–I tilknytning til flere av disse forestillingene, vil det bli knyttet til andre arrangementer, som forsnakk eller møte med artistene etterpå, sier Ridderseth.

– Og i tillegg til disse ti, vil det komme flere forestillinger–men de vil ikke være en del av denne pakken, sier Løkholm.