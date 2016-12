Bakgårdsklare artister

Den nordnorske artisten Dagny og bandet Bendik med Silje Halstensen fra Bodø skal spille i Harstad neste høst, i Bakgården.

Begge har spilt i Harstad før; Bendik nå i oktober på Ludo; og Dagny på samme sted i 2015. Dagny har også vært på stuekonsert-turne i regionen for noen år siden. Begge har også opptrådt på Festspillene; Silje Halstensen, frontfigur i bandet Bendik har faktisk vært ungkunstner tilbake i 2011.

Høydepunkt

Bendik har gitt ut tre kritikerroste album – i grenselandet mellom elektronika, pop og rock. Og det er et svært godt liveband.

Konserten til Bendik var da også ett av høstens kulturelle høydepunkt i Harstad.

– Vi tar ut mer råskap på scenen enn i platestudio. Det høres godt på konsertene, sier Halstensen til Harstad Tidende etter konserten.

– Når vi spiller live, så tenker jeg ikke så mye på at jeg skal synge fint. Da måtte jeg ha stått stille, og det går ikke.

Opptur

For Dagny Norvoll Sandvik (26) – med foreldre fra Harstad – har 2016 vært en lang opptur. Med superhiten «Backbeat» la verden for alvor merke til 26-åringen fra Tromsø, og derfra gikk det bare oppover i rasende fart. Og med årets singel «Fool’s Gold», har hun over samlet 25 millioner avspillinger på Spotify. P3 nominerte henne som årets nykommer under P3 Gull, og hun varmet opp for 14.000 Justin Bieber-fans da Bieber gjestet O2-arena i London tidligere i høst.